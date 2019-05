“Este papel llegó en un momento súper importante en mi vida en que puedo plasmarlo de una manera más humana y sensible. Mi propuesta es totalmente diferente a lo que se ha visto en la versión cinematográfica de la obra con la actriz Angie Cepeda, ha sido creada de una manera independiente. Estoy segura de que se van a enamorar de ‘la Brasilera’, les va a encantar”.

Con esas palabras Milett se refirió a su personaje de Olga Arellano, ‘La Brasilera’ en el musical Pantaleón y las visitadoras, novela escrita por Mario Vargas Llosa y dirigida por Juan Carlos Fisher que se estrena este 24 en el teatro Peruano Japonés.

“Estoy segura de que este personaje marcará un antes y un después en mi carrera”, agregó la actriz en entrevista al equipo digital de La Repúbica para luego comentar que antes de que llegara la invitación al musical, ya tenía previsto irse del país.

“Recibí dos propuestas para trabajar afuera pero las dejé por el musical, pues siento que era importante para mi carrera. Estoy dando mi mil por ciento en esta obra que requiere de toda mi concentración para combinar el canto, el baile y la actuación, lo cual no es nada fácil. Lo que venga después no lo sé, pero me siento feliz con este desafío. Todos los escalones, por pequeños o grandes que sean, siempre son un aprendizaje”, refirió Milett quien por ahora no piensa en el amor. “Estoy enfocada en mi trabajo”.

A su turno Melissa Paredes, quien encarna a la sensual ‘Pechuga’ en la pieza teatral también marcó distancia del trabajo que hizo Tatiana Astengo con el mismo personaje en el cine.

“Tatiana es una ‘capa’ pero yo prefería no ver la película para construir el personaje en base a mi criterio y el del director. ‘Pechuga’ será un personaje muy divertido, que me da mucha satisfcción. Estoy ansiosa por estrenar y que lo vean en escena”, puntualizó.❖

