Romina Lozano lanza fuerte indirecta tras confesiones de Paula Manzanal

La ex Miss Perú Romina Lozano envió un contundente mensaje a través de Instagram, tras las polémicas revelaciones de Paula Manzanal en “El Valor de la Verdad”.

Como se recuerda, el último sábado la exchica reality se sentó en el temido sillón rojo del programa de Latina e impactó a más de uno al contar detalles sobre las relaciones íntimas que tuvo con varias figuras del espectáculo local e internacional.

En “El Valor de la Verdad”, Beto Ortiz preguntó “¿Has tenido relaciones sexuales con Nicola (Porcella) hace menos de tres meses?”, tras lo cual la modelo respondió “Sí”. De acuerdo a la modelo, ella y el exchico reality son muy amigos y se juntan de vez en cuando, aunque aclaró que no existe nada sentimental entre ellos. Paula Manzanal aseguró además que Nicola Porcella le ha dicho que sigue soltero y no tiene una relación con Romina Lozano.

Luego de que la exchica reality hiciera estas confesiones, Romina Lozano decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram donde publicó un peculiar mensaje, el cual sería una indirecta para Paula Manzanal. "Estoy en una etapa de mi vida, que si no sumas, no quiero que restes ni me jodas", fue el breve mensaje que compartió con sus seguidores la ex Reina de belleza en Instagram.

Recordemos que hace unos días, luego de que se difundieran los avances de “El Valor de la Verdad” de Paula Manzanal, Nicola Porcella aseguró a un diario local que Romina Lozano no tendría problemas con lo que pudiese decir la modelo. “No (tendría inconvenientes), para nada, no tengo por qué negarle u ocultar algo que haya hecho antes de estar con ella. Sabe muy bien las fechas, la verdad que estoy muy feliz ahora que estamos saliendo”, indicó. Además, afirmó que su relación con la ex Miss Perú se basa en la confianza. “Confío en Romina al cien por ciento y ella confía en mí. Los dos estamos ilusionados, contentos, no pensamos que esto (nuestra relación) se iba a dar así.