Paula Manzanal se confiesa hoy en "El Valor de la Verdad" [VIDEO]

"El Valor de la Verdad" de Paula Manzanal se transmitirá hoy sábado 11 de mayo a través de la señal de Latina. La modelo peruana se sentará en el temido sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz para revelar secretos sobre su pasado con varios personajes de la farándula y también con el colombiano Maluma.

A través de sus redes sociales, Beto Ortiz publicó adelantos de lo que será la participación de la exintegrante de 'Combate', quien causará polémica con sus revelaciones.

"¿Tú piensas que el tamaño importa?", le preguntó Beto a Paula Manzanal, quien lanzó una controversial respuesta. "Si, importa, pero también importa cuánto tiempo dures. De qué te sirve un corazón tan grande si solo va a latir una vez?", señaló.

En otro momento, el periodista le pide calificar el desempeño sexual de conocidos personajes de la farándula local, entre los nombres se menciona a Nicola Porcella, Mario Hart, 'Coto' Hernández, Fabio Agostini.,Guty Carrera y Benjamin Lukovski. "¿Podemos hacer un resumen de las notas de los alumnos?", le dice el conductor a Manzanal, quien va otorgando un puntaje a cada uno.

Lo que más ha generado polémica es que Paula Manzanal deberá revelar si es que estuvo con Nicola Porcella cuando este ya tenía una relación con Romina Lozano. “¿Has tenido relaciones sexuales con Nicola hace menos de tres meses?”, pregunta Beto. “Tú has estado con Nicola cuando él estaba con Romina”, señala el conductor de “El valor de la verdad”, a lo que Paula responde: “Él y Romina estaban como dos semanas. Según él, (ellos) no están, él es soltero”, añadió Manzanal, confirmando así la infidelidad del exchico reality.

En uno de los adelantos, cuando le preguntan a la Paula si le ofrecieron 10 mil dólares para acostarte con un jeque en Dubái, una de las amigas de la modelo presiona el botón rojo para evitar que se conteste la pregunta. Luego de ello, se escucha a Paula señalando: "Me jalaba el pelo para yo acercarme y se bajó el pantalón, me dijo (hizo una señal). Y yo dije: "No". Hazme lo que tú quieras pero yo no te voy a tocar. Para mí, fue lo más traumático de mi vida".

Hace unos días, la exchica reality estuvo en el concierto que ofreció Maluma en Lima. En dicho evento, ella habló con el programa "Válgame Dios" y calificó el desempeño sexual del artista colombiano con un 20, puntuación mayor a la que indicó en "En el Valor de la Verdad". En un adelanto del programa la modelo le otorgó al intérprete de 'HP' solamente 17 puntos. Además, Paula dará a conocer si es que Cristiano Ronaldo la buscó a través de su mánager.

¿Tuviste un affaire con Mario Hart? ¿Estuviste con ‘Coto’ cuando salía con Yahaira? y ¿te ofrecieron 10 mil dólares para acostarte con un jeque en Dubái?, son parte de las 21 preguntas que deberá contestar Paula Manzanal en "El Valor de la Verdad" para intentar llevarse los 50 mil soles.