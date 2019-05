Día de la Madre: Canciones que puedes dedicarle a tu mamá en esta especial fecha

Este 12 de mayo se celebrará el Día de la Madre, por lo que muchas mujeres serán homenajeadas con regalos y momentos especiales. Si aún no sabes cómo complementar el obsequio para tu mamá, puedes animarte a dedicarle una canción.

Las letras de las composiciones que te presentaremos están dirigidas a las madres y su significado expresa muchas veces lo que sentimos hacia a ellas. Te ayudamos a elegir el mejor tema para que puedas compartirlo en su perfil de Facebook o etiquetarla en una publicación de Instagram.

Alista tu presente y prepara tus parlantes en casa para que, junto a tu familia, homenajees a la mujer te dio la vida escuchando las canciones más representativas de esta fecha.

Canciones por el Día de la Madre

Amor eterno - Juan Gabriel

Aunque esta canción se lanzó en 1990, la mayoría de familias la sigue escuchando. Sobre todo en el Día de la Madre, pues su letra resume lo que muchas personas sienten hacia la mujer más especial de sus vidas.

Madre - Camilo Sesto

Otra de las canciones por el Día de la Madre que les encanta escuchar a los que les gusta lo clásico es "Madre" de Camilo Sesto. La letra de este tema no solo llena de elogios a las mamás, sino también deja en claro que su labor en casa es mucho más sacrificada que la del padre.

Lo siento - Laura Pausini

Una de las canciones por el Día de la Madre más tristes es "Lo siento" de Laura Pausini. Su letra hace referencia al sueño de una persona que le escribe una carta a su mamá para pedirle perdón.

Se parece a mi mamá - Palito Ortega

Esta canción es una de las más populares en América Latina. Interpretada por el argentino Palito Ortega, este tema suele dedicarse a las mamás en el Día de la Madre. En las actuaciones de colegios y eventos públicos, este es el jingle preferido.

A la sombra de mi mamá - Leo Dan

También conocida como "Todos tienen una madre", esta es una de las canciones por el Día de la Madre preferidas. El melódico tema de Leo Dan fue lanzado en el 2002. Desde ese momento, muchos la escuchan durante las celebraciones por el día de la mamá.

Mamá - Timbiriche

Otro clásico del Día de la Madre es "Mamá" de Timbiriche. Esta canción se lanzó en 1982 y, desde ese momento, muchos la reproducen en reuniones familiares por esta importante fecha.

Tal vez - Diego Torres

Esta es otra canción por el Día de la Madre que suele escucharse en esta fecha. Su letra hacer referencia a las mamás que fallecieron.

Madrecita del alma querida - José José

Una de las canciones por el Día de la Madre que no puede faltar en tu repertorio musical de esta fecha es "Madrecita del alma querida" de José José.

Lejos de ti - Gianmarco

Si pasaste mucho tiempo alejado de tu madre, esta es la canción que debes dedicarle. En ella, Gianmarco cuenta lo que se siente cuando una persona está lejos de casa.

Yout mother should know - The Beatles

Para los que prefieren las canciones en inglés, "your mother should know" es una de las recomendaciones que te damos por esta fecha.