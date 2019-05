Madonna defiende a Michael Jackson de acusaciones por abuso sexual

La cantante Madonna defendió a Michael Jackson de las acusaciones por abuso sexual presentadas en el documental ‘Leaving Neverland’, debido a que hasta el momento no existen pruebas que comprueben la culpabilidad del 'Rey del Pop'.

A pesar de que en el reportaje de HBO, Wade Robson y James Safechuck, cuentan detalladamente los abusos que habría cometido el cantante en contra de ellos, la artista no dudó en salir en defensa del fallecido intérprete.

"Las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad", declaró Madonna en una entrevista para la revista Vogue.

Además, dijo que hasta el momento no ha visto el documental y que tampoco tiene intención alguna de hacerlo. "No tengo una mentalidad de linchadora, así que para mí la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que cuando me lo preguntan, reacciono: '¿Puedes probarlo?", señaló la artista sin dudarlo.

‘La Reina del Pop’ puso en duda la veracidad de los testimonios de Robson, de 36, y Safechuck, de 40, al dejar entrever que con estos solo se está intentando obtener algún beneficio. "¿Qué quiere la gente de este caso? ¿Alguien está pidiendo dinero? ¿Es una cuestión de extorsión? Considérenlo", señaló ‘La Reina del Pop'.

Como se recuerda, Michael Jackson, quien falleció a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, ha sido acusado de haber abusado sexualmente de menores de edad en diversas oportunidades. En 1994 llegó a un acuerdo con la familia de Jordan Chandler, de 13 años, y, en el 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le imputó el mismo delito por presuntamente abusar de Gavin Arvizo, también de 13 años.

Leaving Neverland

El documental ‘Leaving Neverland’ tiene una duración de 4 horas y presenta los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando tenían 7 y 10 años, respectivamente. Tras la muerte del cantante ambos presentaron denuncias. Sin embargo, estas fueron desestimadas por haber transcurrido demasiado tiempo desde los hechos.

Familia de Michael Jackson furiosa por ‘Leaving Neverland’

Tras la aparición de ‘Leaving Neverland’, la familia de Michael Jackson no se quedó de brazos cruzados y envió un duro mensaje a través de un comunicado. "Estamos furiosos con los medios que, sin ninguna prueba o evidencia física, han elegido creer la palabra de dos mentirosos confesos, por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael ­–muchos en Neverland– y experimentaron su legendaria amabilidad y su generosidad global", afirma la carta. "A la gente siempre le ha gustado ir a por Michael. Era un objetivo fácil porque era único. Pero él ya estuvo bajo una investigación que concluyó con una redada en Neverland y sus otras propiedades, y fue llevado a los tribunales donde un jurado lo declaró COMPLETAMENTE INOCENTE. No ha habido ninguna prueba de evidencia y aún así los medios están ansiosos por creer estas mentiras", continúa la misiva.