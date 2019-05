Tilsa Lozano reveló que boda de Vanessa Terkes y George Forsyth era un show [VIDEO]

Se acabó el amor. Vanessa Terkes anunció su separación de George Forsyth a través de un comunicado oficial, la actriz se cansó de las especulaciones tras la difusión de unas imágenes del alcalde de La Victoria junto a unos amigos sin la compañía de ella.



La boda de la actriz y el exfutbolista se hizo pública en una gran ceremonia en La Victoria. Hubo quienes apoyaron la nueva unión, pero también hubo otros, quienes deslizaron la sospecha de que se trataría de un show mediático.

Tilsa Lozano no se quedó callada. Hace una semana, reveló para diario El Popular que la famosa boda sería parte de un plan de marketing y que la pareja se habría separado.

"A mí también me ha llegado ese rumor, pero no puedo decir nada porque pueden ser falsos. A veces cuando las relaciones van bien se habla otras cosas. Incluso me ha pasado porque estuve muy bien con Miguel Hidalgo y decían que nos habíamos separado", inició la conductora de 'En exclusiva'.

Los rumores se confirmaron con el anuncio de la esposa del alcalde.

"Es verdad que una persona muy cercana a la familia de Vanessa deslizó a una persona muy cercana a mí de que ellos se habían separado. ¿Si se casaron por un fin político? Eso era lo que se especulaba, pero no te puedo decir si es verdad o mentira. De que su matrimonio fue un show, fue un show", concluyó la polémica conductora.

Cabe resaltar que George Forsyth envió un mensaje a Vanessa Terkes tras su ingreso a una radio local como locutora. Incluso grabó un video que la actriz publicó en su cuenta de Instagram, aclarando con ello, que estaban felices con su relación.

Tilsa Lozano destruye a Vanessa Terkes y George Forsyth