La polémica continúa. Pedro Moral regresó a la pantalla chica, esta vez, como invitado de "Válgame Dios" luego de confesar su verdad en el sillón rojo sobre la relación que mantuvo con Sheyla Rojas.

Entre las verdades que dejaba al descubierto el empresario reveló que después de la ruptura con la exchica reality, un famoso programa de la televisión peruana le ofreció ser parte del elenco y envió un contrato a su abogado.

"Lo que nadie sabe es que me llamaron para el programa de la persona que celebró con la señorita Rojas (Gisela Valcárcel). Me propusieron salir a cantar. Me parecía raro porque esta persona había hablado mal de mí. Me propusieron ser concursante. La cifra era muy interesante, por eso me parecía muy raro y me querían porque me querían", reveló en "El valor de la verdad".

Sin embargo, su versión fue calificada como una mentira. Pedro Moral decidió mostrar el contrato a Rodrigo González, quién se sorprendió al leer la jugosa propuesta.

"¿Este monto era mensual?", preguntó el conductor, a lo que la expareja de Sheyla Rojas respondió: "Era semanal". Luego, Rodrigo González reveló que la exorbitante suma era 6,500 nuevos soles semanales.

Según Pedro Moral, él tenía que cantar y bailar en el "Artista del Año". Pero hubo algo que impidió que llegue a estampar su firma en el contrato.

"Lo que yo me he enterado, no sé si será verdad o no, lo que no me habían dicho es que uno de los jurados era Sheyla Rojas", confesó Moral.

Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre cuestionaron la decisión del empresario, pero este puntualizó: "Yo no me muevo por plata, por más que nadie me cree".

Se recuerda que Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su relación y la cancelación de su boda en los medios tras ello, se desató la polémica que ha involucrado a otros personajes como Maluma.

Pedro Moral revela la exorbitante suma que recibiría en "El Artista del Año"