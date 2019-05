Tula Rodríguez: "Tengan un poco de piedad cuando hablan de la salud de mi esposo"

Entre lágrimas, Tula Rodríguez rompió su silencio y habló sobre la polémica en la que se ha visto envuelta con los hijos de Javier Carmona. La presentadora de 'En boca de todos' salió al frente y pidió respeto por su esposo y por su hija, esta última sería la más afectada por la situación.

Luego que expusieran el diagnóstico médico de Javier Carmona, la conductora y empresaria decidió encarar a las personas que han hecho escarnio sobre el drama familiar que está afrontando hoy en día.

"Por favor, tengan un poquito de piedad cuando hablen de la salud de mi esposo. Nadie tiene derecho a alterar el corazón de mi hija, yo vengo cuidándola, vengo tratándola para que ella esté bien, ¿alguien me puede decir cómo voy hacer ahora? Mi esposo no tiene dos hijos nada más, no tiene solamente una hija, tiene tres hijos que tenía que velar", manifestó Tula Rodríguez.

En ese contexto, Tula Rodríguez explicó que los hijos de Javier Carmona realizaron sus estudios en el extranjero gracias a su padre.

"Hoy tengo que cubrir el 100 % de mi niña. Además, tengo que ayudarla, porque ella nació con unos tema y que hoy yo tengo que solventar para que ella puede estar en un 100 % en todas sus capacidades, para que ella pueda sacar adelante", acotó la exanimadora.

"Mi esposo hoy se encuentra en un lugar, donde fue a pedido de la familia, porque yo siempre quise que sí, acepto, se quedara en el hospital porque estaba bien cuidado y que luego pasara a nuestra casa, a nuestra casa. Pero por pedido de la familia, yo acepté que se quedara donde hoy está, que queda a 25 metros de donde vive su mamá", detalló Tula Rodríguez con respecto a la decisión que se habría tomado sobre la hospitalidad de su esposo.

Además, la presentadora de 'En boca de todos' reveló que sus hijastros están viviendo en un departamento que ha sido pagado por Javier Carmona y que ella vive con su hija en un piso que sigue pagando hasta el día de hoy.

Finalmente, Tula Rodríguez aceptó que está pidiendo la administración de los bienes de Javier Carmona, para que vele por el bienestar integral del padre de su hija, quien actualmente se encuentra en estado vegetativo.

