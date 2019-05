Yuri se quiebra recordando a su mamá: "¡Amen y perdonen a sus madres!" [VIDEO]

Yuri es una reconocida cantante mexicana de 55 de edad. El Día de la Madre está muy cerca, por lo que la presentadora no pudo evitar recordar a su progenitora, Dulce Canseco, con quien por muchos años no tuvieron una relación cercana, hasta que un fatal accidente las unió.

"Mi madre y yo tuvimos una relación tan hermosa desde que murió mi hermano (atropellado), cuando pierdes familia, cuando hay pérdidas humanas, ahí es cuando tú le preguntas a Dios. Nosotros éramos una familia muy desunida, mi hermano se va y a partir de eso tuve una relación espectacular con mi mamá", reveló Yuri.

Fue tras la muerte de su hermano en el 2013 que la cantante se unió a su madre, incluso llegando a hablar a diario: "todos los domingos nos íbamos a comer juntas, a la iglesia, yo despedí a mi madre con mucha paz y eso se siente muy bonito", reconoció la presentadora.

"Voy a seguir extrañando a mi mamá porque es muy temprano todavía, este año cumple cuatro años (de muerta) y siempre lo celebraba con ella; ese es un consejo para todos los hijos que están peleados con sus mamás", declaró Yuri, de acuerdo a la información de El Universal.

"¡Búsquenlas, abrácenlas, perdónenlas!, no hay libros para ser mamás, yo quisiera que dios me prestara un minuto de mi mamá para abrazarla y decirle cuánto la amo. Era su hora, tenía que partir, pero ustedes que tienen a su mamá, por favor ámenla, perdónenla, no le regalen licuadoras, sino tienen dinero para festejarle, díganle que la aman, mi hija me dice que me ama y ese es mi mejor regalo", manifestó Yuri muy emocionada.

"Los niños nos dan cátedra de cómo vivir, de cómo amar, a cada uno de ellos los admito y todo eso salió porque mi hija es fanática de Karol (Sevilla), llamé a Rubén (Galindo, productor), y él me dijo que se la presentaba pero que yo me mochaba viniendo al programa y yo feliz", aceptó Yuri.