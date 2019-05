Juliana Oxenford presume el gran parecido que tiene con su madre

Juliana Oxenford es una de las periodistas más populares de Perú, pero también una de las más reservadas con respecto a su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas, la comunicadora se ha animado a ofrecer detalles de su entorno familiar.

Además de compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de lo que fue su matrimonio con el publicista Milovan Radovic, Juliana Oxenford mostró un video de Marcelo Oxenford, quien estuvo presente en su boda. Al parecer, padre e hija superaron sus fuertes diferencias.

Ahora, la conductora de ‘90 Central’ mostró en su Instagram, donde es seguida por más de 428 mil personas, una fotografía de ella a lado de su progenitora, a pocos días de festejarse el Día de la Madre.

En su publicación, Juliana mostró el gran parecido que tiene con la periodista argentina Liliana Tuja, expareja del actor argentino Marcelo Oxenford, quien en la actualidad mantiene una relación con Yvonne Frayssinet.

La figura de Latina expresó todo lo que siente por su madre. “Solo puedo sentir orgullo y admiración por la mamá que la vida me regaló. A veces pienso qué hubiera sido de mí y mis tres hermanos mayores sin esta mujer valiente y corajuda que, lejos de su país, no hizo más que inventar fórmulas para trabajar para que no nos falte nada en casa”, escribió Juliana Oxenford en Instagram.

“La recuerdo rompiéndose el lomo administrando un humilde restaurante de La Victoria, vendiendo bijouterie en el mercado central y hasta viajando a comprar carne en época de escasez para luego repartir los pedidos en bicicleta”, añadió sobre el gran sacrificio que hizo su madre.

Juliana Oxenford también utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a la ex de Marcelo Oxenford todo lo que hizo por ella y sus tres hermanos mayores. “Esta madre argentina luchadora e inagotable se llama Liliana. Y yo, su hija menor, no puedo sentirme más bendecida por Dios por regalarme a tremenda mamá. Si pudiera ser la mitad de lo fuerte que es esta mujer, me daría por satisfecha. Gracias mamá por tanto, por ese amor incondicional , por amarme como soy, por dejarme apoyar mi cabeza en tu hombro cada vez que necesito un abrazo cómplice y protector”.

“Eres el ser humano que más admiro y, aunque sé que seguramente nunca leerás esto, estoy convencida que - aunque no te lo diga tantas veces como mereces- Gracias a ti nací y permanezco viva . Te amo madraza. Te admiro más que a nadie y tu honestidad y valores desde ya son la mejor herencia para nosotros, tus cuatro hijos. Gracias por tanto, por todo, por la paciencia de lidiar con mi rebeldía y por hacer de mis cimientos el suelo firme por donde camino segura”, agregó la periodista de Latina en Instagram.

Por otro lado, Juliana Oxenford reveló que Liliana Tuja es su principal crítica. “Entiendo que lo haces para que no deje de aprender y porque siempre seré tu chiquitita”. “Te amo mucho más de lo que suele verbalizar. Te amo por ser como eres, por enseñarme tanto, por cuidarme y porque tu mejor herencia es y ha sido siempre poner la verdad por encima de todo. Ojalá pudiera tan solo acercarme a la hija que una mujer como tú merece, ojalá. Te amo mami. Más de lo que crees”, finalizó en Instagram.