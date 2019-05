Kylie Jenner anuncia enigmático proyecto en sensual bata [VIDEO]

Kylie Jenner es una de las modelos más codiciadas del mundo. La socialité no pudo lanzar su perfume junto a Kim Kardashian, sin embargo, se ha podido conocer por una publicación en Instagram que tiene un llamativo nuevo proyecto.

Kylie Jenner compartió a través de Instagram un vídeo en el cual se le puede ver usando una delicada bata de baño mientras camina por una terraza. La modelo muestra su cabello húmedo y suelto en el corto clip.

"Tengo un gran rodaje hoy para un gran proyecto", reveló la 'influencer' para sus más de 134 millones de seguidores en Instagram. La hermana de Kim Kardashian no dio más detalles sobre este misterioso anuncio.

El vídeo ya ha sido reproducido en más de 16 millones de ocasiones en menos de un día. Sus seguidores no pudieron resistir enviarle algunos mensajes: "Nos encantan los grandes proyectos", "¿Vogue?", "Quiero verlo, ¿Viene pronto?", "No puedo esperar más, "Encantadora", "Ese cabello espectacular", entre otros comentarios a Kylie Jenner.

Cinco curiosidades sobre Kylie Jenner

- No sabe cómo es no ser famosa: "No recuerdo cómo era antes (de ser famosa)porque tenía nueve años cuando todo comenzó. Crecí con esto. No conozco nada diferente”, reveló Kylie Jenner.

-Sobre las operaciones a sus labios:"Definitivamente hice mis labios demasiado grandes. Me emocioné y sentí que necesitaba más, fue muy loco. Gracias a Dios no terminé en Botched(programa sobre desastres en cirugías plásticas)", compartió la influencer.

-Su polémica primera aparición en TV. Kylie causó controversia al aparecer en el programa "Keeping Up with the Kardashians", bailando en un tubo de pole dance con solo nueve años de edad.