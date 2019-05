Adele hace su propio meme sobre su divorcio [FOTO]

De una manera muy sutil la cantante Adele hizo una referencia al rompimiento de su matrimonio de seis años con el empresario Simon Konecki, anunciado apenas hace dos semanas atrás.

Mediante su cuenta de Instagram, la interprete de "Rolling in the Deep" publicó un divertido meme que tomó de sorpresa a sus casi 32 millones de seguidores.

En la publicación se aprecia dos imágenes de la cantante. La primera de ellas la muestra llorando de emoción tras alzarse con seis galardones en la 54.ª entrega de los Premios Grammy, en el 2012. Mientras en la segunda es una captura de Adele en Carpool Karaoke, del programa The Late Late Show con James Corden, realizado en enero de 2016.

Con el mensaje: “Cuando te atrapas en tus sentimientos, y entonces recuerda quién eres / When you catch yourself in your feelings then you remember who you are", la cantante inglesa envía un mensaje a sus seguidores sobre la forma en que esta afrontando su separación.

La respuesta de sus fans no se hizo esperar y el meme, que ya cuenta con casi un millón de visualizaciones esta acompañado de miles de mensajes de apoyo para la cantante.

Un nuevo hombre en su vida

Hace unos días, el tabloide The Sun reportó que la cantante de "Don't You Remember", había sido vista en New York, Estados Unidos; besándose con un hombre sin identificar pero con un gran parecido a su ex esposo Simon Konecki, cofundador de la marca de agua premium “Life Water”.

“Desde que vive en Los Ángeles, Adele ha desarrollado un gusto especial por los hombres estadounidenses. Es cierto que estuvo en Nueva York besándose con un hombre con barba, pero más arreglado y delgado que Simon. Por el momento se están conociendo, pero en realidad ella no quiere nada serio. Su prioridad es su hijo (Angelo James, de siete años)”, señaló la fuente del tabloide.