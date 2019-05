Gisela lidera jornada en favor de las mujeres

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, Gisela Valcárcel anunció que lidera la jornada Yo soy más dirigida a fomentar el cambio en las mujeres que, según las últimas estadísticas cada vez son más las víctimas de femenicidio.

"Este 15 de mayo vamos a estar en la jornada Yo soy más promovida por mujeres peruanas y para las mujeres de nuestro país, para promover realmente el cambio. Es que a veces no se nos da nuestro lugar y los hombres lo saben bien, a veces no tenemos el mismo valor que tiene un hombre cuando somos seres humanos iguales. La idea de promover este cambio no es para sacar a un hombre de un lugar y poner a una mujer, de eso no se trata", señaló.

"Creo que cada quien tiene un lugar y un espacio y si nos respetamos y valoramos, pues las cosas cambia. Mucha veces nos falta conocimiento, creo que tal cual no respetamos las reglas de tránsito pasa lo mismo con nosotras las mujeres y no solo en Perú, sino en muchas partes del mundo. No recibimos hasta ahora lo que es nuestro. Hay mujeres que se matan y luchan por sus hijos, a veces cargando baldes de agua porque no cuentan con ese servicio básico y el hombre no está. A veces nos dicen 'tú eres padre y madre' y no es verdad, nadie puede ser padre y madre, yo solo fui madre y extrañé mucho la compañía que me pudo dar un buen hombre".

Gisela mencionó que que el movimiento Yo soy más promueve de ese modo que entre mujeres nos podamos ayudar, contarnos cómo nos sentimos y de esa manera conocernos y reconocernos. "Las cosas tienen que cambiar, me hace feliz ser parte de este movimiento que muchas personas se han unido, tenemos que reinventarnos y unirnos", agregó.

Respecto a El artista del año, la conductora aseguró que recién en su espacio se pronunciará sobre los cambios y novedades que se vienen en El artista del año.