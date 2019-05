Susan Ochoa responde a sus detractores con rotundo mensaje

Susan Ochoa fue duramente criticada en las redes sociales el último fin de semana por figurar como una de las 11 concursantes de la nueva temporada de ‘El artista del año’, pues muchos creían que la cantante sería parte del jurado de dicho programa.

Por ejemplo, el conductor de televisión Rodrigo González se mostró en contra de que Susan Ochoa aparezca en el programa de Gisela Valcárcel y que sea calificado por Santi Lesmes.

"Te das cuenta que algo está muy mal en el espectáculo de nuestro país cuando una artista con todas sus letras como es Susan Ochoa está de participante en un programa de talentos y de jurado está un rancio español desangelado (y don nadie) sin talento meritorio, como para evaluarla. ¡Qué país generoso somos!", manifestó en Facebook.

Al terminar la primera gala en la que fue elogiada por el jurado de El artista del año’, la ganadora de dos Gaviotas de Plata aclaró si recibió o no la propuesta de compartir mesa con Morella Petrozzi y Santi Lesmes.

"Hubiese querido [ser jurado], ¿quién no? No se dio esa oportunidad. Eso no me hace menos persona o menos artista. Un trofeo no te hace la artista... tranquilidad. Gracias a la televisión, a los programas, me he hecho conocida. Estoy feliz, recibo cariño gracias a esto", comentó Susan Ochoa, quien la semana pasada demostró su talento al ritmo de “Ese hombre”, tema de La India.

Cuando fue consultada sobre la posibilidad de caer en sentencia, Susan Ochoa aseguró que el público tendrá que votar para que ella se quede. "Todo es cuestión de actitud, con tranquilidad. No porque gané la gaviota soy lo máximo. Eso es del Perú", indicó.

Susan Ochoa responde a sus críticos en Facebook e Instagram

Ante las duras críticas que recibió en las redes sociales por formar parte de la actual temporada de ‘El artista del año’, Susan Ochoa se defendió de los cuestionamientos por las mismas vías.

“En la vida hay decisiones que tomas y las personas no podrán entender… Sin embargo el único objetivo es seguir adelante y permanecer en la mente de todos. Hacer sentir el amor y el cariño a través de una canción (...) y la valentía de permanecer en pie, estar firme y avanzar cuando te sientes sola, es lo que nos hace crecer”, manifestó en Facebook la cantante de Pátapo (Chiclayo).

Pese a las críticas, la intérprete de “Ya no más” aseguró que no renunciará al programa de Gisela por una buena razón. “Por eso voy a seguir con mucha fe. Voy con la misma emoción y alegría que me llevo aceptar estar frente a una pantalla de televisión, donde podré regalarles mi arte. Voy con toda la actitud positiva y aunque todos me critiquen”, aseguró.

“Todo tiene una razón. Todo tiene su porqué. Y el mío es seguir llegando a sus corazones. Bendiciones a todos”, concluyó en Facebook e Instagram.