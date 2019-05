¿Florcita Polo víctima de infidelidad por Néstor Villanueva?

Luego que en 'El Artista del Año', Néstor Villanueva fuera presentado como uno de los nuevos participantes, Florcita Polo decidió pronunciarse al respecto.

La hija de Susy Díaz dijo estar muy contenta de que el programa de América TV conducido por Gisela Valcárcel haya llamado a su esposo para integrar la lista de concursantes para esta temporada.

"Estoy feliz que lo hayan convocado, sé que mi esposo tiene mucho talento y va a sorprender en cada gala. La gente lo va a apoyar", expresó.

Además, restó importancia a las críticas de Santi Lesmes al cantante. “Siempre va a haber críticas, Néstor es cantante hace muchísimos años, antes que me conociera estuvo en varios grupos de cumbia”, señaló.

Florcita Polo no dudó en dar una contundente respuesta después que le preguntaran si no cabía la posibilidad de que el cumbiambero siguiera los pasos de Christian Domínguez y 'Chabelita', quienes se enamoraron durante su participación en 'El Gran Show'.

"Confío en él y sé que me ama demasiado, como yo a él. Nosotros ya tenemos diez años de relación y 8 de casados, tenemos dos hijos hermosos, él siempre piensa en su familia ante todo. No nos haría daño, es un hombre centrado", manifestó para el diario Trome.

Además, dijo que no tendría problemas con que Néstor Villanueva se dé un beso con alguna de sus compañeras en 'El Artista del Año'. "No (me molestaría), porque es parte de una coreografía, él también estudió actuación. Además, en los videoclips de sus canciones ya lo hizo y normal", afirmó.

Por otro lado, descartó que ella y Néstor tengan intenciones de buscar a su tercer hijo, al menos por el momento. "Por el momento estamos bien con dos hijitos", precisó Florcita Polo.

Gisela Valcárcel vuelve a la televisión con 'El Artista del Año'

El último sábado por la noche, Gisela Valcárcel volvió a la pantalla chica con 'El Artista del Año'. Néstor Villanueva, Stephanie Valenzuela, Pablo Heredia, Kate Candela, Mario Hart, Jaime 'Choca' Mandros, Susan Ochoa, Sandra Muente, Poly Ávila, Pancho Rodríguez y Susan Prieto fueron presentados como los competidores del programa.