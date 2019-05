alessandra fuller:“Flavia y yo no volveremos a ser las amigas de antes”

Flavia Laos comentó que tuvieron un acercamiento...

Sí, hemos conversado y tratado de limar asperezas. Lo mejor es llevar un ambiente sano en lo laboral, es importante que se proyecte algo saludable en la pantalla ya que vamos a trabajar juntas. Por ahora las cosas están en calma y hay respeto.

Flavia ha sido directa al decir que para retomar la amistad depende de ti...

Es cierto, no lo voy a negar, ella se ha acercado en diversas oportunidades para querer solucionar las cosas. Ha habido una buena voluntad de su parte, que es lo correcto.

¿Crees que con el tiempo serán las amigas de antes?

No seremos las amigas de antes.Hay que ser realistas, si un vaso de vidrio se rompe, por más que se pegue no será lo mismo.

¿Y qué relación tienes con tu expareja Pablo Heredia?

Desde que terminamos de grabar la telenovela Te volveré a encontrar no lo he vuelto a ver, no sé nada de él.

¿Qué proyectos se vienen en lo laboral?

Estoy contenta porque voy a ser parte de la telenovela Princesas que se verá por América TV. Todavía no puedo revelar cuál será mi personaje, pero me hace mucha ilusión porque tiene relación con las princesas de Disney.

¿Hay posibilidad de internacionalizar tu carrera?

Sí, en un mundo globalizado como el que vivimos es importante ver oportunidades afuera. En los próximos días viajo a México para hacer casting en Televisa, no puedo dar más detalles. ❖