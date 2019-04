Novio de Daniela Darcourt la sorprende con romántico mensaje

Están más enamorados que nunca. A través de Instagram, la cantante Daniela Darcourt y el bailarín Andrés Izquierdo se enviaron amorosos mensajes, días después de que la salsera confirme su romance.

El último lunes, Andrés Izquierdo utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje emotivo a Daniela Darcourt, una de las salseras con más popularidad en el país.

“Una mirada tiene la capacidad de abrir un universo de pensamientos y emociones... Y este universo, hoy por hoy, te lo dedico a ti… No dejes de mirarme @danieladarcourtoficial”, expresó la intérprete de “Adiós Amor”, “Probablemente” y “Señor mentira”.

En la misma publicación, Daniela Darcourt le respondió en Instagram: “¡Mi mejor recompensa, tu sonrisa! No dejes de mirarme @andresizquierdo_h”.

Horas después, la exparticipante de ‘El gran show’ también utilizó su cuenta de Instagram para devolverle el gesto a su enamorado. En su mensaje, Darcourt le agradeció por los buenos momentos.

“Me dio su mano y sonrió... fue ahí donde descubrí que no hay nada más bonito que una historia que empieza como una casualidad. Gracias por hacerme sonreír, nunca dejemos de mirarnos @andresizquierdo_h #CouplesGoals”, escribió en Instagram.

Daniela Darcourt grita su amor por Andrés Izquierdo

Desde Miami, la salsera peruana se comunicó con el programa ‘Válgame Dios’ dio detalles de cómo inició su romance con Andrés Izquierdo, quien forma parte de su cuerpo de bailarines.

“Ninguno de los dos planeamos absolutamente nada. Bueno, en un momento nos sentamos a conversar, las cosas empezaron a fluir y ahora estamos súper felices, aprovechándonos cada momento, dándole rumbo y curso a esto”, expresó Daniela Darcourt.

Al ser consultada sobre cuándo inició su relación con Andrés Izquierdo: “En realidad no está contabilidad, ha surgido poco a poco, todo se ha dado repentinamente (...) estamos felices, como trabajamos juntos, se nos hace más fácil acompañarnos”.

Segundos después, la intérprete de temas como “Adiós amor”, “Probablemente” y “Señor mentira” se refirió al ampay que protagonizó con Andrés, con quien se muestra muy romántica. “Yo soy muy cariñosa, siempre me gusta entregar amor no solo a mi pareja, también a mis amigos. La gente que me conoce sabe que he estado sola mucho tiempo y ahora estoy disfrutando a Andrés y nos está yendo súper bien”, sostuvo.