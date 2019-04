Eva Ayllón incluye tema de exitosa película en su nuevo disco

A pocos días de lanzar su más reciente disco Un bolero, un vals volumen 2, Eva Ayllón sorprendió al comentar que ha incluido un tema que caracterizó a una exitosa película. Se trata de la cinta Coco que se llevó el Oscar a Mejor película de animación en 2018.

Eva incluyó en el disco de vals el tema Recuérdame. "Ese tema me tocó desde que vi la película. Quién no ha llorado con ese tema. Me pareció lindo grabarlo y de alguna manera hacerlo como un homenaje a las almas de aquellas personas que ya nos acompañan. Es hermoso tener una canción par ano olvidar a nuestros muertos, yo tengo a mi abuelita, mi papá, mi hija, un sobrino", refirió.

La criolla presentará la nueva producción este en el homenaje que alista a las madres y que realizará este 10 y 11 de mayo en el auditorio del colegio Santa Úrsula. "En el homenaje a la madre vamos a incluir temas a la madre que aún nos acompaña y tenemos a nuestro lado y a la madre que ya no está con nosotros. Por ejemplo el tema Recuérdame estará dedicado a la madre que ya partió a la eternidad", refirió.

De otro lado la cantante comentó que alista un programa por internet al estilo de radio que será de información sobre nuestra música criolla. "Haré este proyecto con mi hijo, la idea es lanzar este programa una vez por semana y lo que haremos es informar al público sobre el origen del tema que seleccionemos, pero todavía estamos revisando los pro y los contra y los horarios. Quiero hacer algo bien hecho para no fallar. Creo que antes de octubre ya puede estar listo", puntualizó.