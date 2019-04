Rihanna se va de fiesta por Barbados y look enamora a más de uno

La cantante Rihanna viene enamorando a más de uno con el osado look que presumió en su más reciente aparición pública.

Según se reportó en la red social Instagram, la cantante de 'Bitch Better Have My Money' se robó todas las miradas en una fiesta de Barbados, donde llegó junto a un grupo de amigas.

En imágenes, Rihanna se dejó ver en un bikini de Oséree de lúrex en color verde oliva y en forma de triángulo, ella decidió combinarlo con un short vaquero corto y un cárdigan largo de un punto muy ligero en un tono verde transparente.

Las imágenes se hicieron viral en las distintas redes sociales y principalmente en Instagram, donde la celebridad recibió miles de halagos por sus gustos que marcan tendencia en el mundo de la moda.

"Eres una locura", "Siempre sexy", "No sé cómo lo hace", "Rihanna siempre original", "A ella todo le cae muy bien", "Es una reina", "Te amo porque siempre te atreves a más" y "Rihanna quiero ser como tú", se pudo leer entre los comentarios.

Foto: Trendencias

El último álbum discográfico de Rihanna fue en el 2016 con 'Anti', donde se deprenden temas como 'Consideration', 'Needed me', 'Yeah, i said it' y 'Close to you'.

El trabajo de la exitosa cantante ha sido reconocido en los Grammy, Billboard Music Awards, Premios Brit, American Music Awards, entre otros premios.

Rihanna en 'Guava Island' de Amazon Prime

'Guava Island' es una próxima película dirigida por Hiro Murai y será protagonizada por Donald Glover y Rihanna. Aquí uno de los avances.