La Tigresa del Oriente: Salen a la luz, imágenes con Elmer Molocho, antes de frustrada boda | VIDEO

La Tigresa del Oriente, tuvo una mala noche el viernes que, estamos seguros, jamás olvidará. Como es público y fue televisado a nivel nacional, quien fuera su pareja, durante cinco años, Elmer Molocho, salió huyendo de las instalaciones de ATV, canal de televisión, donde se realizaría la promocionada boda. ¿El motivo? La conductora Magaly Medina, quien fungiría de anfitriona en su set 'Magaly TV La Firme', hizo público que el novio, tendría una familia con tres hijos. Además, Medina, contó que su equipo periodístico habría sido amenazado y agredido cuando fueron a corroborar sobre lo que le informaron a su producción.

El programa mostró los últimos retoques de la popular artista, sin imaginar que Molocho, saldría prácticamente corriendo de la televisora, para luego correr por casi toda una cuadra y tomar un taxi. Ante ello, Judith Bustos, más conocida como 'La Tigresa del Oriente', de inmediato se cambió el traje blanco y tomando coraje salió y dio la cara a sus familiares y amistades, que la esperaban en el estudio de televisión. Eso si, no se cansó de repetir, que era Elmer Molocho, quien insistía en casarse. Además, agregó que ella, conocía de la existencia de los tres menores de su hoy, ex pareja.

Pero lo que no mostraron las cámaras de 'Magaly TV. La Firme', lo hizo la televisión internacional, precisamente el programa 'Al Rojo Vivo' de Telemundo. Y es que la reportera Liliana Choy, acompañó a la hoy ex pareja en las horas previas al frustrado enlace. sacando a luz reveladores detalles y declaraciones. Por ejemplo, La Tigresa del Oriente, lanza una desafiante frase, ante sus detractores que criticaban la diferencia de edad y romance con Molocho. "La gente se jala los pelos y comenta: 'Pero si él tiene tantos años y ella tantos...¿Y a la gente qué le importa? !Para mi Perú y el mundo, le duela a quien le duela, esta boda se hace realidad!".

Finalmente, y tal vez el momento de mayor sorpresa, es cuando el entonces novio la ve vestida de blanco, lo que origina que la reportera haga alusión a la famosa superstición que indica que el novio no debe ver vestida de blanco a la novia, por ser de mala suerte. "!Elmer no me puede ver con el vestido de novia! !Es de mala suerte!", se le ve gritar a la mediática artista.