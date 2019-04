Mario Hart presume radical cambio de look y fanáticas se burlan sin piedad

Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron en boca de todos debido a las predicciones que dio Reinaldo Dos Santos en el programa 'En boca de todos'. Ahora, el piloto causó revuelo en Instagram al presumir su nuevo cambio de look.

"Atrévete. Gracias por ser siempre cómplice de mis locuras", escribió el esposo de Korina Rivadeneira en su perfil autorizado.

Un día antes a su publicación, el 'Profeta de América' hizo impactante vaticinio sobre el futuro de Korina Rivadeneira y Mario Hart. El vidente indicó que pronto tendrán la dicha ser padres, hado que sorprendió a los conductores de 'En boca de todos'.

En su reciente publicación de Instagram, el ex chico reality se sometió aun radical cambio de apariencia que ha sorprendido a todos. Algunos cibernautas aseguraron que el competidor sigue los pasos del cantante colombiano J Balvin.

"Atrévete como J Balvin", "Pos, prefiero no atreverme", "¡Ay chato! Por qué no tienes personalidad. Todo lo que hace J Balvin lo haces tú, con la diferencia que a él le queda hermoso, a ti un loco", "Faltan las uñitas amarillas y hacen el grupo los 'Paletaso' con Bad Bunny", "No te copies de J Balvin, sé tú mismo c@b5", se aprecian algunos mensajes replicables que dejaron en Instagram.

El atrevimiento de Mario Hart le dio más de 3 mil 'Me gusta' y una considerable cantidad de comentarios de todo tipo.

Entre críticas, halagos y 'likes', Mario Hart lució el cabello color amarillo, un esclava aparentemente en oro, en polo, short y un celular en la mano con el que se tomó el 'selfie' que le ha costado más de una reacción de sus admiradores en su plataforma digital de Instagram.

Predicción de Reinaldo Dos Santos sobre futuro paternal de Mario Hart