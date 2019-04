Patricio Parodi revela por qué Flavia Laos llamó "transformer" a Sheyla Rojas [VIDEO]

Patricio Parodi y Flavia Laos encendieron la polémica en su canal de YouTube a raíz de los ácidos comentarios que emitieron sobre las cirugías; sin embargo, el momento cumbre llegó cuando la joven actriz llamó "transformer" a la expareja del chico reality, que rápidamente los usuarios de redes sociales relacionaron con Sheyla Rojas.

La polémica inició cuando Patricio afirmó que "prefería a las chicas al natural sin operaciones", provocando que Flavia le increpe por haber tenido una expareja 'transformer', insinuando que habría pasado por muchas operaciones. A raíz del escándalo, el integrante de 'Esto es Guerra' salió al frente para aclarar lo sucedido y sorprendió al culpar a una tercera persona.

"Para nada, no vamos a tocar ese tema. Es parte del sketch que hicimos en el canal y que la gente lo entienda como quiera. Lo voy a dejar ahí porque en verdad no hace referencia a ella. Seguro hay una mala interpretación por el edit del video, pero no tenemos porque mencionarla a ella", afirmó el guerrero en América Espectáculos.

Pese al comentario emitido, el chico reality aseguró que la intención de ambos no fue generar polémica, además culpó al editor del vídeo, asegurando que debió quitar el fragmento. Tras la ola de críticas, el 'Pato' confesó que ya todo estaba bien y no pasarán por un problema similar en sus próximos vídeos de YouTube.

La polémica cinta de YouTube

Actualmente la pareja conformada por Flavia Laos y Patricio Parodi están aprovechando al máximo su fama, por ello cuentan con un canal en YouTube con miles de visitas; sin embargo, su reciente discusión difundida en la plataforma provocó que terminen atacando a Sheyla Rojas.

a. "Ay, si te gusta lo natural, entonces estamos fregados porque tus ex exes. Hay que ser realistas", dijo molesta la actriz de 'Ven, baila, quinceañera'. Patricio Parodi no cambió de opinión y zanjó el tema diciendo: "No me gustan las operaciones", se escucha en el vídeo de YouTube.

Ante la fría respuesta de Patricio, Flavia Laos no controló su indignación y soltó un fulminante comentario. "¡Qué tal con...! Eso de que las prefieres sin operar. La otra es un transformer (Mirando a la cámara) Y lo vas a poner", sentenció.