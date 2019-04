Gisela Valcárcel: “La TV me quitó amigos”

“Este pantalón no me deja respirar”, nos dice Gisela Valcárcel, mientras nos recibe en una sala acondicionada para entrevistas y sesión de fotos. Allí, un séquito está al pendiente de cada detalle de su look. De fondo, suena Phill Collins, luego Madonna y hasta los New kids on the block. En una mesa pequeña redonda, descansa un champagne en su balde. Todo y todos en #modoGisela.

Ella regresa este sábado, a las 9.00 p.m. con ‘El Artista del Año’, claro, por América Televisión. Y, la otra semana anunciará ‘Yo soy más’, una campaña, donde el apoyo a la mujer será la columna vertebral.

“Creo que la mejor libertad que tenemos es la de elegir. Entre tantos canales de cable o locales, yo solo les puedo asegurar que los emocionaré. Lo nuestro será muy divertido, un estallido desde las nueve de la noche. ¿Los invitados? Muchos dirán ‘¿por qué él o ella? Otros dirán ‘Sí, era lo que esperábamos’. Es parte de un rompecabezas que hemos ido armando para nuestros seguidores”.

Se muestra cauta sobre la versión que señala la presencia de la ganadora de Viña del Mar, Susan Ochoa, quien sería su flamante jale como jurado. “No la conozco, pero me parece una mujer como muchas peruanas: corajuda, luchadora, que se hace camino. Veremos qué pasa... ¿Adolfo Aguilar? Él sí ha confirmado su presencia, pero ojo, no hemos dicho que será el coanimador... Estará en la pista, pero no diremos cómo qué”.

Jaime Mandrós ‘Choca’ ha dicho que ya cumplió su ciclo contigo como coanimador...

–¿Quéeee? ¿Pero qué se ha creído ‘Choca’? ¡Este victoriano se olvidó del pueblo! Él es parte del inventario y lo espero este sábado. ¡Él lo sabe!

¿Qué te ha quitado la televisión?

–Algo que me quitó la televisión son los amigos... Sí. De niña, cuando vivía en La Victoria era la chica más habladora y amiguera del mundo, bueno, lo de habladora es hasta ahora, ¿cierto? (sonríe). Recuerdo que mi mamá me mandaba a comprar y renegaba porque me demoraba conversando por aquí y por allá. Ahora puedo decir que mis amigos son contados con la mano.

Cuando Sheyla Rojas anunció la cancelacíon de su matrimonio con Pedro Moral, le escribiste en Twitter: “Dios sabe de lo que nos libra’. ¿Crees que hubo mucho ensañamiento en las redes sociales con ella?

–Es cierto, se lo escribí porque es así: Dios sabe de lo que nos libra. Y hay que hacerle caso. A mí, uf, cuántas veces me decía eso, pero yo me aferraba (ríe). Pero todo pasa por algo. Nadie se merece que te digan esto o aquello, que te ofendan... Ellos, me refiero a Sheyla y a Pedro, no me han contado qué paso realmente, por que se acabó todo, yo tenía mi vestido, iba a ir (al matrimonio). Pero hay algo muy cierto, Dios sabe por qué hace las cosas y de lo que nos libra.

Para más de uno, Sheyla es tu sucesora. ¿Lo ves así?

–No, no creo en eso. A nadie le gusta ser sucesora. A mí, en los primeros años, me decían que quería ser la versión de Susana Giménez y sí, me gustaba la idea, pero con el tiempo uno crea su propio estilo que se convierte en tu sello. ❖

