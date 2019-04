Lee Min Ho culminó su servicio militar obligatorio y fans ‘estallan’ de emoción

¡Será libre! Después de comenzar su servicio militar obligatorio en el distrito de Gangnam en Seúl, Corea del Sur, el 12 de mayo de 2017; el actor y cantante Lee Min Ho finalmente será dado de baja este jueves 25 de abril. Las fans son las emocionadas y así lo demuestran en las redes sociales.

Durante casi dos años, Lee Min Ho se desempeñó como trabajador del servicio público en Suseo Social Welfare Center (Centro de Bienestar Social de Suseo). El protagonista de kdramas como “The Legend of the Blue Sea” y "The heirs" fue eximido de ser un soldado en servicio activo debido a las lesiones graves que sufrió en un accidente automovilístico en 2006.

Por ese motivo, el actor que ganó popularidad en 2009 con el papel principal de Gu Jun-Pyo en el drama “Boys Over Flowers” (KBS2) comenzó su servicio antes de presentarse en el Nonsan Training Center (Centro de entrenamiento de Nonsan) en marzo del año pasado para su entrenamiento militar básico de 4 semanas, de acuerdo con las regulaciones relacionadas con los trabajadores de servicio público.

La agencia de Lee Min Ho, MYM Entertainment, comunicó que la estrella surcoreana planea completar su servicio en silencio, por ello no han programado ningún evento especial por la salida del artista. “Él planea completar su servicio tranquilamente sin compromiso alguno”, dijo un representante de la compañía.

La salida de Lee Min Ho del servicio militar se iba a ejecutar este 11 de mayo de 2019, sin embargo, el actor saldrá 16 días antes de lo previsto. Esto a raíz de las declaraciones del ministro de Defensa de Corea del Sur, que anunció que gradualmente estará reduciendo los tiempos del internamiento, para servicio público de 24 a 21 meses.

La autoridad surcoreana especificó que la medida también beneficiará a los que están en servicio.

Como se recuerda, en Corea del Sur el periodo de servicio militar es forzoso y todos los ciudadanos deben de cumplir con él, incluso los idols y actores famosos.

A pocas horas de concretarse la liberación de Lee Min Ho, las ‘minoz’ (como se hacen llamar las fans de Lee Min Ho) no pudieron ocultar su emoción en las redes sociales. Incluso algunas ya quieren verlo de nuevo en las pantallas.

“No puedo esperar por su próximo drama luego de su salida”, “Por favor, regresa pronto al trabajo”, “Por fin pronto podremos verlo en un nuevo drama”, “El servicio militar de Lee Min Ho se sintió realmente largo. Extraño sus dramas” y “Él realmente cumplió su servicio tranquilamente”, fueron algunos de los comentarios.

