Justin Bieber: El pacto de Selena Gómez y Hailey Baldwin para no verse [VIDEO]

Selena Gomez y Hailey Baldwin suelen estar en las portadas de los diarios por sus constantes "choques", pues Justin Bieber es señalado como la "manzana de la discordia". Sin embargo, lo que pocos conocen es que ambas tienen un pacto tácito para no encontrarse.

Justin Bieber y Selena Gómez estuvieron juntos durante mucho tiempo, sin embargo, hoy el cantante está comprometido con Hailey Baldwin. ¿Qué hacen para no verse dos de las celebridades más importantes de Hollywood? Curiosamente ambas van al mismo estudio de pilates en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ambas son clientas de "Hot Pilates", sin embargo, nunca se podrán ver cara a cara, porque Selena Gómez toma clases particulares con el profesor, por lo que no existe forma de toparse con Hailey Baldwin o alguna otra persona en general. De esta manera la cantante evita que entren en su intimidad.

Fuentes cercanas a Glamour han asegurado que ellas nunca han coincidido porque tienen días distintos de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo les tomará volver a verse?

Justin Bieber en Coachella 2019

El cantante hizo una aparición especial junto a Ariana Grande. Puedes ver este vídeo grabado por un fan.

Justin Bieber y Selena Gómez

A pesar que ya ha pasado un largo tiempo desde que terminaron, el cantante afirma: "Amo y amé a Selena Gomez, pero Hailey Baldwin es lo mejor que me ha pasado”, queriendo terminar los rumores sobre una posible separación de su esposa.

“Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él (Justin Bieber) ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar”, reveló RadarOnline.