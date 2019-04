Mónica Sánchez se pronuncia sobre acusaciones contra Susana Villarán

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó al fiscal José Domingo Pérez que la constructora brasileña entregó a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, US$3 millones para la campaña del 'No a la revocatoria' del 2013.

La fuerte revelación de Jorge Barata se dio a conocer el último martes durante los interrogatorios a cargo de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato peruano, en la ciudad de Curitiba, en Brasil, por los aportes que la constructora entregó a las campañas de líderes políticos.

Jorge Barata dijo que las coordinaciones para el apoyo a la campaña municipal y la respectiva entrega de dinero se hicieron a través de José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad de Lima.

Acotó que, para evitar desconfianzas, Susana Villarán los llamó vía telefónica. Según relató, la exalcaldesa se comunicó para indicarle que “el pedido de Castro era correcto y que era para ella”.

Antes las acusaciones que pesan en contra de Villarán, varios usuarios comentaron el tema, mientras que otros no han dejado de etiquetar a los artistas que apoyaron la campaña que fue liderada por la ex burgomaestre.

La que rompió su silencio fue la actriz Mónica Sánchez, quien se refirió al tema. Además compartió un tuit de una usuaria.

"¿Y Susana Villarán? Es la pregunta que muchos se hacen respecto a una supuesta pasividad de la fiscalía en el manejo de las investigaciones en su contra. Lo cierto es que el caso de la ex alcaldesa está avanzado y su situación podría cambiar pronto”, fue el mensaje que compartió la actriz de ‘De vuelta al barrio’.

En tanto, Mónica Sánchez pidió que dejen de acusarla por algo de la que ella no es culpable. “A quienes andan inquietos y desconfiados aquí comparto como va la justicia respecto a Susana Villarán”, expresó sobre el mensaje que compartió en Twitter.

“A quienes me quieren incriminar les recomiendo no perder su tiempo ni energía en confundir o inculparme por algo que no hice”, añadió junto a tres reveladores hashtag #TodoSeSabe, #TodoSeConfirma y #TiempoAlTiempo

Dato: En la última fecha, Jorge Barata deberá responder con más precisión sobre los hechos que involucran a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.