Emily Ratajkowski muestra de más tras bajarse la minifalda [VIDEO]

Emily Ratajkowski es una de las mujeres más codiciadas del mundo. La actriz enloquece a todos sus seguidores con las constantes fotografías 'hot' que comparte en Instagram.

La artista británico-estadounidense impactó las redes con una atrevida fotografía, la cual desafía la censura de la red social. "Ayer parte II", reveló la modelo.

La modelo aparece con una camisa a rayas, una minifalda y un pequeño top, el cual deja ver su envidiable abdomen. Emily Ratajkowski tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Evidentemente los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: "Hola, me encantas. Bye", "Tienes un cuerpo en forma pero no publicas un sinfín de imágenes en el gimnasio. Eres una guardián", "Ontas?", "Te amo", "Perfecta", "Dios mío", entre otros positivos mensajes en Instagram.

Emily Ratajkowski se hizo conocida a nivel mundial por su participación en la película "We Are Your Friends", junto a Zac Efron, sin embargo, inició su carrera como actriz en la serie de televisión "iCarly".

Cinco datos que no conocías de Emily Ratajkowski

-Nació en Londres, Inglaterra un 7 de junio de 1991.

-Emily tenía 14 años cuando firmó su primer contrato con la agencia de modelaje Ford.

-Tiene creencias feministas, a pesar de ser juzgada por su esbelto físico.

-La actriz saltó a la fama tras su increíble desnudo en el vídeo musical de Robin Thiecke, "Blurred Lines".

-Ratajkowski nunca utiliza sostén.

Emily Ratajkowski en We Are Your Friends

La novedosa película de Max Joseph relata la historia de "Cole Carter", un aspirante a DJ que vive atrapado entre un romance prohibido y las grandes expectativas de sus amigos. El producción está interpretada por Zac Efron y Emily Ratajkowski.

Puedes mirar aquí el tráiler de "We Are Your Friends".