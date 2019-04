Daniela Darcourt confiesa su terrible pasado antes de que llegar a la fama musical

Daniela Darcourt se ha convertido en la revelación de la salsa del momento, sus conciertos terminan agotados de entradas e incluso sus presentaciones han alcanzado tierras mexicanas.

La salsera de 23 años recién cumplidos reveló que su trayectoria musical comenzó desde niña, en una de sus primeras apariciones en la televisión peruana como participantes de concursos de canto.

Durante su etapa escolar, al igual que su madre que estuvo en el coro de su colegio, demostró su talento para el público.

Daniela se describe en su etapa de niñez como muy curiosa, entrometida y hasta con ansias de aprender siempre, por lo que estaba rodeada de adultos y soñaba con ser una gran cantante.

Esta situación causaba que cuando jugaba con sus amigos, se sentía extraña porque los pensamientos de los demás no iban acorde con los de ella.

"Se presenta la oportunidad de estar en el coro cuando mi abuelito fallece, conozco a Marita y ella me dijo que en una semana habría un casting para el coro de navidad y me puso adelante", contó Daniela.

La salsera apareció como parte del coro de villancicos en el programa de Rodrigo González sin saber lo que esperaría en el futuro de su carrera musical.

El conductor le preguntó si ahora que ha logrado la fama en el rubro de la música, personas que antes no apostaban por su talento, le han vuelto a contactar y ella respondió contundente.

"Sabes que es lo más gracioso, toda esa gente que alguna vez me dijo que no te preocupes, quédate ahí, te vamos a llamar; ahora me piden muchísimos favores", dijo Darcourt. Así, confesó que en algún momento de su vida nadie daba un sol por ella y su talento.

Además, contó que su decisión de hacer su carrera como solista se inició en una fiesta de fin de año luego de que los invitados le recomendaran que se separe del grupo Son Tentación y que empiece su carrera individual en la salsa.

Daniela Darcourt: "Nadie daba un sol por mí"