Ivana Yturbe y Mario Irivarren disfrutaron juntos la Semana Santa al sur de Lima [VIDEO]

Ivana Yturbe y Mario Irivarren continúan en boca de todos. A pesar que la modelo negó que haya un ‘ampay’ con su expareja, el programa de Magaly Medina presentó unas imágenes que desmintieron dicha versión.

En el video que el programa ‘Magaly TV, la firme’ presentó, se ve a Mario Irivarren en un yate en una playa del sur, pero no estaba solo. Junto a él se encontraba su expareja Ivana Yturbe.

Estas imágenes demostrarían que la pareja pasó Semana Santa junta y que es una clara señal que ha renacido el amor entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren. El último sábado, el chico reality hizo pública las imágenes de su estancia en una conocida playa del sur de Lima, difundiéndolas por sus redes sociales.

Mientras los jóvenes disfrutaban del sol sureño en el balcón de la casa alquilada por Mario Irivarren, las cámaras del programa los captaron la tarde del último sábado. Y al día siguiente, Ivana Yturbe lo acompañó a un paseo en yate por altamar y se les vio bastante agusto.

Al consultarle a Mario Irivarren por las imágenes captadas, el chico reality afirmó que no podía declarar. No obstante, en el programa ‘En boca de todos’ la modelo aseguró que su expareja no participó de la celebración de su cumpleaños, que fue el pasado viernes 19 de abril.

“Fue una fiesta privada con todos mis amigos, pero Mario no estuvo”, explicó Ivana Yturbe, quien agregó que su expareja es una persona importante para ella y siempre estará presente en su vida. “Yo estoy soltera, Tengo 23 años y en algún momento, seguramente, me enamoraré. El día que tenga una relación lo voy a decir. No es secreto que hay una amistad, estuvo en mi vida 4 años y el día que me necesite estaré con él”, señaló.

Pero esta no sería la primera vez que Ivana Yturbe y Mario Irivarren son grabados juntos desde el fin de su relación sentimental de la modelo y la ‘Foquita’ Farfán.