Sheyla Rojas tuvo impresionante reacción al ver artistas favoritos de Pedro Moral

La presentadora Sheyla Rojas y la agrupación 'Idénticos' se reencontraron en su programa para promocionar nuevo single. La modelo se mofó de ella misma por la supuesta "incomodidad' que le generó la presencia del dúo, cuya canción era una de las preferidas de Pedro Moral.

"'Idéntico' ¡Bienvenidos! Ahora sí. Ya pasó, lo que pasó, pasó. Tienen nuevo nombre, ya no son los mismos de antes", argumentó Sheyla Rojas haciendo referencia a su ex.

Los intérpretes de 'Te acordarás de mí', donde la conductora de 'Estás en todas' es protagonista, agradecieron a Sheyla Rojas por su apoyo en el videoclip. La compañera de 'Choca' Mandros bromeó con que esa vez no les cobró un solo sol, burlándose de la fama que le han dado los usuarios en redes sociales, luego que su Pedro Moral estuviera en 'El valor de la verdad'.

El dúo promocionó su nuevo sencillo titulado 'Vuelve' y como muestra de afecto se la quisieron dedicar a la expareja de Pedro Moral; sin embargo, la presentadora intervino de manera inmediata: "No, hijito, no me la dediquen, se los ruego por el amor de Dios".

¿Por qué tanta importancia a los 'Idénticos'?Pues resulta que ellos tuvieron un rol importante en la pedida de mano que le hizo Pedro Moral a Sheyla Rojas, ambos la hicieron de Cupido en aquella ocasión.

"Sheyla, necesitamos que grabes un saludo a un amigo que es tu hincha. Nunca supe quién era Pedro Moral hasta que me llegó una invitación y nos conocimos", detalló la conductora cuando aún era "purito amor" en su relación con el empresario.

Como se sabe, Pedro Moral, luego de pasar por el programa de Beto Ortiz, alcanzó notoriedad en diversos espacios televisivos e incluso estaría siguiendo la misma línea de 'canje', del que tanto le criticó a su expareja.

Sheyla Rojas tuvo impactante revelación al reconocer a cantantes favoritos de Pedro Moral