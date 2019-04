Israel Dreyfus sorprende al realizar confesión íntima sobre su vida amorosa

El modelo Israel Dreyfus tuvo un duelo gastronómico con la modelo Michela Elías en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. El participante de 'Esto es Guerra' llega a la emisión que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi por primera vez, para demostrar sus dotes culinarios.

De acuerdo con una entrevista de El Popular, el amigo de Mario Irivarren habló sobre su estado sentimental, proyectos y otras confesiones que dejaron sorprendidos a más de uno.

"La pasé bien, me gustó mucho compartir este espacio con mi mamá, es la primera vez que cocinamos juntos. Y bueno, mi plato salió bien, al menos masticable, no como el de Michela Elías, su olluquito parecía chicle masticado (risas)", respondió el modelo con respecto a su experiencia en el programa 'Mi mejor cocina mejor que la tuya'.

En esa misma entrevista, Israel Dreyfus reveló que no sabe cocinar y que nunca había hecho arroz por temor a que se le queme.

Israel Dreyfus solo prepara sopa de sobre

"No sé cocinar absolutamente nada, con decirte que nunca he hecho arroz en mi vida. Y aunque vivo solo hace cuatro años, esto no es un problema porque, felizmente, alguien me ayuda en casa o como fuera. ¿Mi mamá me cocina? No, ella no sabe cocina", indicó.

Al ser preguntado por su situación sentimental, Israel Dreyfus dejó impactados a sus interlocutores.

"Estoy soltero desde hace más de dos años, y eso se debe a que no se ha dado aún, las relaciones son un tema de química y compatibilidad. Y tampoco estoy desesperado por conseguir a alguien, y creo que eso también influye bastante. Soy muy independiente en ese aspecto, no necesito de alguien a mi lado para complementarme", acotó.

El participante de 'Esto es Guerra' ironizó al decir que solo hace sopa de sobre y que no necesita de alguien para que lo conquiste por el estómago, porque lo que a él le atrae de una mujer es su personalidad.

¿Seguirá en 'Esto es Guerra'?

Israel Dreyfus estuvo en 'Guerreros Colombia' junto a sus compañeros Fabio Agostini, Jota Benz, Facundo González y Ayrton García. Los representantes peruanos ganaron en el duelo que dio de que hablar en el país cafetero.

Señaló que su participación en 'Esto es Guerra' es temporal, pero tiene muchas ganas de permanecer en el reality debido a la buena química y comodidad que siente al estar ahí.