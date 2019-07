Difunden comprometedoras fotos de Yanet García y su nuevo novio en Disney

Pese a que planeaba guardarlo en secreto, la conductora mexicana Yanet García se dejó ver con el ex jugador de fútbol americano Lewis Howes, el hombre que le robó el corazón.

Según se pudo ver en redes sociales, la popular 'Chica del Clima' y su nueva pareja sentimental se lucieron muy cariñosos en Disney. Ambos aprovecharon los feriados de Semana Santa y disfrutaron de las atracciones del parque de diversiones ubicado en Estados Unidos.

Tras difusión de estas fotografías, la modelo mexicana Yanet García decidió compartir imágenes al lado de su pareja y esta vez desde su cuenta oficial Instagram.

Lewis Howes no se quedó atrás y también compartió una instantánea al lado de su amada. "Me encontré con Yanet García, gracias por saludarme", expresó el exdeportista.

Sobre Lewis Howes, el nuevo novio de Yanet García

El nuevo enamorado de Yanet García es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.

La popularidad de la 'Chica del Clima' viene creciendo a pasos agigantados por su participación en el programa 'Hoy' y por su estilizada figura, fruto de su esfuerzo en el gimnasio.

La modelo y actriz mexicana asiste diariamente al gym, donde no solo baila. Ella también hace ejercicio pesado que incluye hacer máquinas, sentadillas y cardio.

Actualmente, Yanet García tiene 28 años y gracias a su profesionalismo y su encantadora personalidad se ha ganado un espacio en la televisión mexicana y ello se ve reflejado en sus distintas redes sociales.

Por otro lado, García ya superó los 9 millones de seguidores en Instagram, red social donde la modelo es constante con sus publicaciones del día a día.