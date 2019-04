Karen Dejo ataca a Ivana Yturbe por presuntos robos de vestidos

Karen Dejo envió un fuerte mensaje a Ivana Yturbe, luego que esta fuera acusada por varios diseñadores de no devolver vestidos que le prestaron. Jessica Newton reveló en 'El Valor de la Verdad' que la diseñadora Norka Peralta fue una de los afectados, pues la modelo no le regresó uno de los vestidos que uso cuando participó en el Miss Perú el 2016.

La competidora de 'Esto es Guerra' fue severa al afirmar que ella estaría extremadamente avergonzada si se le perdiera alguna de las prendas que le entregan prestadas.

"Ivana queda mal, obviamente, le creo a Jessica Newton, le creo a Jamila Dahabreh, porque hay pruebas que su hermana habló con Ivana y es conocido que Ivana es amiga de Brunella (quien fue la intermediaria)", expresó en conversación con el diario Trome.

Además, precisó que, a raíz de estas denuncias, las personas tendrán menos disposición de darle atuendos u otros objetos a la popular 'Princesita Inca', ya que desconfiarán de ella. "Definitivamente, queda con un mal concepto, la gente no va a querer entregarle nada, porque ya tienen el conocimiento que nunca devuelve las cosas", indicó.

La bailarina explicó que no puede darle consejos a la modelo porque considera que esta tiene suficiente edad para darse cuenta de sus errores. "Ya está grandecita para recomendarle algo", precisó. "A mí, particularmente, si se me pierde algo que me han prestado, con mi cara de ‘avergonzada total’, veo cómo pagarlo o en todo caso ver un canje si es muy caro pagarlo, porque ya lo usé. Se me caería la cara de vergüenza", añadió.

Por otro lado, Karen Dejo fue consultada sobre el supuesto acercamiento que se habría originado entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren luego de que la 'excombatiente' terminara su relación con Jefferson Farfán. "No sé si retomen o hayan retomado su relación, no sé lo que tienen, pero de que hay algo, hay algo, no solo son amigos, creo yo", afirmó.

