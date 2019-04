Carlos Cacho denuncia a Angie Jibaja por difamación [VIDEO]

Luego que Angie Jibaja dijera que Carlos Cacho fue la persona que la introdujo en el mundo de las drogas, el maquillador dio a conocer que finalmente realizó una denuncia por difamación en contra de la modelo.

El exjurado de 'El Gran Show' contó que se encuentra a la espera de que la demanda sea aceptada por el Poder Judicial para que Angie Jibaja afronte las consecuencias de sus palabras por la vía legal.

"Una persona tiene que hacerse responsable de sus palabras y de sus actos", manifestó en declaraciones al diario Trome.

De acuerdo al polémico personaje, la popular 'Chica de los tatuajes' tiene que respetar el impedimento de salida del país que fue dictado en su contra. "Si la justicia lo ha determinado, hay que respetar su decisión", precisó.

Finalmente, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias con la denuncia contra Angie Jibaja por haber perjudicado su imagen. "Lo que ella dijo no solo es una mentira, es una acusación e imputación de un delito. No puedo pasarlo por alto", aseveró enfáticamente el también conductor de televisión.

Recordemos que hace unas semanas, la modelo publicó imágenes donde aparecía cortándose el brazo luego de perder la custodia temporal de sus hijos, lo cual fue duramente criticado por Cacho, quien la llamó "enferma mental".

El comentario del maquillador no fue tomado a bien por la 'Chica de los tatuajes', quien se presentó como invitada en el set de 'Válgame Dios' y arremetió contra Carlos Cacho al afirmar que fue él quien le hizo probar drogas por primera vez.

"Yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me hayas dicho. Me acuerdo que no tuviste lástima, ni compasión y tú hiciste eso, así que calladito te ves mejor", sentenció Angie Jibaja.

Carlos Cacho hace su descargo tras fuerte acusación de Angie Jibaja

Angie Jibaja asegura que Carlos Cacho la inició en el mundo de las drogas