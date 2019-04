Bárbara Mori se pronuncia tras amenazas de muerte en su contra [VIDEO]

La actriz Bárbara Mori se pronunció luego que un medio mexicano asegurara que no podía seguir con sus proyectos en tierras aztecas tras recibir amenazas de muerte.

“Eso fue un rumor, no sé de dónde lo sacaron. Nada que ver, no fue cierto, no recibí ninguna amenaza”, explicó la actriz de 41 años al programa 'Intrusos'.

Además, la intérprete confesó que por ahora tanto ella como su familia, sobre todo su hijo Sergio, se encuentran muy bien.

Al respecto de su carrera, Bárbara dijo: "Estoy a punto de estrenar 'El complot mongol'. Estoy feliz porque es un personaje completamente diferente a lo que he hecho en mi carrera".

Hace aproximadamente un mes, la revista Tv Notas, aseguró que la vida de la actriz corría peligro y por ello no se presentaría en México con la obra teatral 'Estelas del narco', con la que sí ofreció funciones en varias ciudades de Estados Unidos.

Amenazas contra Bárbara Mori

De acuerdo a la publicación, una amiga cercana a la popular 'Rubí' , reveló: “La verdadera razón es que estaba muy preocupada por su seguridad. La obra trata temas relacionados con la delincuencia organizada, y en la gira por México visitarían algunos estados en los cuales hay problemas con el narco, y no se puede llegar por avión, sólo por tierra. Bárbara temía que en el camino sufriera algún incidente o un secuestro por parte del crimen organizado, pues ya la han amenazado varias ocasiones”.

“Desde 2014 se supo que Hacienda comenzó a hacer investigaciones en sus empresas por lavado de dinero, pues no les cuadraban las cantidades millonarias que manejaba, y desde entonces, tanto ella como personas cercanas a su familia empezaron a recibir llamadas de intimidación, y por eso tiene mucho miedo. Cuando supo por qué ciudades se realizaría la gira, prefirió no arriesgar su integridad”, agregó la fuente.