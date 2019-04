Emilia Clarke comparte fotos de su postoperación por aneurisma cerebral

Emilia Clarke, famosa por interpretar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, reveló hace poco que sufrió de dos aneurismas cerebrales que pusieron su salud en grave peligro durante y después la primera temporada de la exitosa serie de HBO. Las declaraciones de la actriz preocuparon a sus fans, ante esto, la artista compartió recientemente las fotos de su postoperación en una entrevista televisiva.

La estrella de Game of Thrones tuvo que afrontar con apenas con 24 años de edad las complicaciones de su primer aneurisma cerebral justamente cuando terminó de filmar la primera entrega de la serie de fantasía, según contó en el artículo que ella misma escribió para 'The New Yorker'.

El estrés que afrontó por interpretar a Daenerys Targaryen de 'Juego de Tronos' sumada a la fama desencadenaron fuertes dolores de cabeza que le generaron desmayos y vómitos. Tras varios estudios en un hospital de Inglaterra, le diagnosticaron un accidente cerebrovascular potencialmente mortal provocado por una hemorragia.

En el 2011 se sometió a su primera operación para tratar su mal, luego de eso tuvo que regresar a trabajar en Game of Thrones. En el 2013, la actriz tuvo que pasar por otra intervención quirúrgica en su cerebro para eliminar un segundo aneurisma que casi la mata.

Ahora, a sus 32 años, Emilia Clarke no solo contó su experiencia de vida de forma escrita, sino que también para una entrevista televisiva en la CBS Sunday Morning de Estados Unidos. La mundialmente famosa como Daenerys Targaryen habló abiertamente sobre el terrible momento que afrontó y compartió fotos de su proceso de recuperación.

En las instantáneas difundidas se ve a la joven inglesa con un extenso tubo conectado a su cabeza, mientras otras máquinas leen su ritmo cardiaco y presión arterial. En otra foto la actriz de Game of Thrones luce resignada mientras revisa su teléfono acompañada de un familiar.

La postoperación de Emilia Clarke fue realmente rápida, ya que ella decidió regresar cuanto antes a los sets de 'Juego de Tronos' para interpretar a Daenerys Targaryen porque encarnar al personaje la ayudó a tener una mentalidad más positiva.

Aquí puede ver toda la entrevista completa de Emilia Clarke: