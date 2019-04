Patricio Parodi pierde los papeles tras hablar de fotos en bikini de Sheyla Rojas

Sheyla Rojas continúa en el ojo de la tormenta, debido a que la conductora de televisión fue blanco de críticas por presuntamente enviar fotografías en diminutas prendas a Patricio Parodi. Ante lo sucedido, el guerrero decidió pronunciarse al respecto y terminó enviando un contundente mensaje en Twitter, con la intención de acabar con los rumores.

El integrante de 'Esto es Guerra' no toleró seguir siendo vinculado con Sheyla Rojas tras la confesión del 'Zorro' Zupe, quien aseguró que la rubia le enviaba fotos en bikini a su expareja. Ante los rumores, Patricio usó su cuenta de Twitter y pidió que dejen de vincularlos, ya que actualmente mantiene una relación con Flavia Laos.

“¡Qué feo! Me acabo de dar cuenta que tengo algunos seguidores malcriados que solo opinan acerca de lo que quieren escuchar y creer. Flavia y yo no tenemos nada que ver, dejen de mencionarnos en temas ajenos”, escribió el guerrero en la red social, pero terminó reaccionando mal cuando una de sus seguidoras le dedicó un fuerte comentario.

"Lo acaba de decir gente de tu entorno y tu enamorada lo confirmó y luego dijo que no", indicó la seguidora del 'Pato', y él respondió con furia: “¿Ella lo confirmo? ¿Ahora me van a decir que no se dieron cuenta que el pata de sonido hizo el ruido de la tecla? Pff no sean tan ingenuos y escuchen ebdt lo que aclaró Flavia”, manifestó en Twitter.

Como se sabe, Sheyla Rojas también se pronunció sobre las revelaciones del personaje de espectáculos, y dejó en claro que nunca envió esas imágenes, además afirmó que solo están buscando hacer rating de la peor manera.

Flavia habla de fotos de Sheyla