Flavia encara a Reinaldo Dos Santos tras afirmar que no se casará con Patricio

En una nueva edición de 'En Boca de Todos', Reinaldo Dos Santos señaló que Flavia Laos y Patricio Parodi no llegarán al altar. Ante esta predicción, la joven actriz no se quedó callada y encaró al vidente en pleno programa en vivo.

"Hace tiempo habías dicho que yo iba a durar 6 años con Patricio (Parodi) y que tendríamos un hijo, pero ahora dices que no", señaló Flavia Laos ante lo dicho por Reinaldo Dos Santos.

El vidente no se quedó callado ante las palabras de la actriz y le respondió de la siguiente manera: "Para tener hijos no hay que estar casados. El tiempo no quiere decir nada... ustedes pueden estar juntos muchos años, pero no tendrían por qué casarse. Ahorrarse esos tres mil soles que iban a gastar en el matrimonio".

Fue el propio Reinaldo Dos Santos quien también señaló Sheyla Rojas y Pedro Moral no se iban a casar. En ese entonces nadie creyó en su palabras, pero finalmente, el tiempo le dio la razón.

"No va haber matrimonio... mira te voy a decir una cosa, esta persona (por Pedro Moral) no es tu esposo del futuro y te lo digo a ti en tu cara. Tú estarás con otra persona y es muy diferente a él", expresó el famoso vidente en ese entonces.

Además, Reinaldo Dos Santos señaló que la presentadora de televisión tendrá dos hijos con otro hombre y que vivirá lejos del Perú. "Tú no vivirás en el Perú... yo no vivo del presente, yo vivo del futuro y lo que veo es el futuro. Ella vivirá en los Estados Unidos y tendrá tres hijos. Uno será de una persona y dos de otra", agregó.

Flavia Laos encara a Reinaldo Dos Santos