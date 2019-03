Anyella Grados tras quedarse sin corona: "cometí un error y lo lamento"

Luego que Jessica Newton confirmó que la trujillana Anyella Grados ya no representará al Perú en el Miss Universo, la modelo decidió pronunciarse para las cámaras de Reporte Semanal de Latina desde su ciudad natal .

"Ha sido golpe tras golpe. El último fue el de mi destitución cuando yo me encontraba en casa. Estaba muy nerviosa y quería estar sola. Mi familia no quería que vea ninguna red social, ni los medios de comunicación. Ellos me comunicaron la decisión. En ese momento me di cuenta que debía ser más fuerte de lo que estaba siendo", declaró Anyella Grados para Latina.

Además, Anyella Grados dejó claro que la decisión de la organización la afectó duramente, pero que continuará con sus sueños en el mundo del modelaje.

"Es imposible ser la misma de antes con un golpe tan duro. Cuando te arrancan los sueños es imposible no sentirte mal. Es inevitable, pero confío en mí y en la persona que soy, en las capacidades que tengo", señaló.

Anyella Grados pidió disculpas tras perder la corona del Miss Perú

La exreina de belleza ofreció disculpas por todo lo ocurrido y se mostró agradecida por el respaldo de sus fieles seguidores.

"Siempre he dicho que todos los seres humanos cometemos errores y mí me sucedió. Yo cometí un error y lo lamento mucho. A las personas que en algún momento les afectó e incluso a toda la gente que, desde que me coronaron, estuvo confiando en mí y creyendo en mí", expresó la modelo peruana.

"Voy a tomarme un tiempo para mí y para mi familia. Ya después sabrán de mí. Espero que se puedan alegrar con lo que la vida me pueda sorprender", finalizó Anyella Grados.