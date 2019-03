Alondra García Miró reaccionó así tras ser consultada sobre boda con Paolo Guerrero [VIDEO]

Alondra García Miró rompió su silencio ante los rumores que circulan sobre su relación con Paolo Guerrero, debido a que durante los últimos días mucho se dijo sobre su presunto matrimonio. Ante los rumores sobre la pareja, la modelo reaccionó ante la incómoda pregunta.

Durante las últimas semanas los medios han sacado a la luz una serie de pruebas que confirmarían el regreso de la pareja, como fue el caso de la foto donde ambos paseaban por Brasil. Ante lo sucedido, la modelo no pudo ocultar su emoción y nerviosismo frente a la consulta del periodista de América Espectáculos.

"No, no voy a hablar del tema. No tengo nada que hablar del tema", dijo la expareja de Mario Irivarren muy seria, quien terminó sonriendo nerviosa tras ser consultada sobre las relaciones duraderas que debían ser para siempre. "Bueno, ¿quién no cree en las cosas duraderas? Claro que sí", manifestó muy emocionada.

Frente a las noticias difundidas por los portales web sobre su presunto matrimonio con Paolo Guerrero, Alondra no calló más y se río de las especulaciones: "(Risas) No sé, no entiendo de dónde sacan eso. Lo que hayan especulado, son especulaciones, yo no voy a decir nada. Lo importante es que estoy feliz, contenta", indicó ante cámaras la ojiverde.

Durante la entrevista, Alondra García Miró no dudó en hablar sobre la relación que mantiene con Doña Peta, ya que se ha convertido en su gran amiga y apoyo en los momentos difíciles que recientemente enfrentó su familia. "Ella (Doña Peta) sabe que le tengo un cariño muy especial, sabe que la quiero mucho y siempre va a contar conmigo para lo que ella quiera", afirmó frente a cámaras.