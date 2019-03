Juliana Oxenford emite contundente comentario en apoyo a Josefina Townsend [FOTO]

La salida abrupta de Josefina Townsend de RPP ha generado una serie de reacciones en diversos personajes y colegas del periodismo, como es el caso de Juliana Oxenford, quien no dudó en usar su cuenta oficial de Twitter para emitir un fuerte comentario de apoyo a exconductora de 'Ampliación de Noticias'.

Josefina reveló en su cuenta de Twitter que RPP no la dejó ingresar a su último programa para despedirse de la audiencia que la acompañó durante tanto tiempo, por lo que decidió dejar un revelador mensaje que generó indignación entre sus seguidores. "Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa. Agradezco a todos mis compañeros de RPP. Fue un gusto y un honor trabajar con este equipo", indicó la reconocida figura del periodismo.

Ante lo sucedido, colegas como Juliana Oxenford no dudaron en pronunciarse al respecto, dando su respaldo absoluto a la comunicadora, quien habría sido separada del medio por chocar con personajes de Fuerza Popular y realizar 'incómodas' preguntas para ellos durante sus entrevistas.

"Aplaudo la coherencia y valentía de Josefina Townsend. No tengo la suerte de conocerla en persona pero me saco el sombrero por las mujeres que - en medio de un ambiente tantas veces hostil y machista como el periodismo- levantan la voz y pregunten sin miedo", dijo firme la conductora de '90 Central', quien se caracteriza por las fuertes preguntas que realiza a sus entrevistados.

En redes sociales, Josefina Townsend agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes tildaron de "injusticia" su salida de RPP, ya que la consideran como una representante del "buen periodismo", por ello intentarían callarla.