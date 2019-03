Nicola Porcella: esta es la condición que pone para regresar a Esto es Guerra

Nicola Porcella fue separado del reality 'Esto Es Guerra' tras el escándalo en la 'Fiesta del Terror' en el que está involucrado junto a la Miss Claudia Meza y Faruk Guillén.

El ex chico 'reality' se hizo presente en su cuenta de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores a través de un enlace en vivo.

Los usuarios no dudaron en cuestionar su regreso al programa reality ya que Nicola Porcella ha participado en la competencia durante muchos años y este sería un momento de quiebre en su carrera, él respondió con una decisión firme respecto a su regreso: "No, ya no voy a volver a Esto Es Guerra".

Sin embargo, sí dejo en claro su regreso a la televisión en otros proyectos televisivos así mencionó a la novela que está pronto a estrenarse: "Gracias ya voy a volver, tranquilos".

Según 'El Popular', el ex guerrero podría considerar su regreso con la condición de tener el puesto de conductor de Esto Es Guerra.

Además habló sobre su pasada relación con la chica 'reality' Angie Arizaga: "Lo único que quiero es estar con mis amigos", dijo Nicola Porcella.

Como se recuerda, Nicola Porcella asistió a la primera cita de la fiscalía como testigo en la denuncia por intento de violación que pesa contra el empresario Faruk Guillén y en el que fue 'victima', la Miss Trujillo Claudia Meza.

Nicola Porcella hizo enlace 'en vivo' a través de Instagram