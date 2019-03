Angie Jibaja revela que cayó en depresión "porque no tenía dinero" [VIDEO]

Angie Jibaja alarmó a sus miles de seguidores de Instagram cuando publicó un video donde muestra sus brazos ensangrentados tras perder temporalmente la custodia de sus hijos luego de manifestar abiertamente sus problemas con las drogas. "Estoy muerta en vida", fue lo que escribió en uno de sus historias, la cual causó preocupación en el público.

Y tras varios días de haber estado comunicándose solo por la mencionada plataforma red social, la también actriz se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' para contar que uno de los motivos por las cuales cayó en depresión fue porque no tenía dinero. Incluso reveló del por qué se molestó con su madre.

"Mi mamá sabe que los problemas de depresión es porque no tenía plata, no tenía dinero para pagar la casa. Es más, le debo al dueño de la casa, estoy solucionando los problemas. Jean Paul [Santa María] no me da ni un sol. Entonces ya me había caída, este año ha sido una caída fuerte, y quién no se refugia en el alcohol", señaló la popular 'chica de los tatuajes".

Luego, Angie Jibaja no pudo controlar sus emociones y estuvo a punto de llorar cuando habló de sus hijos. "Muchas veces no me he dado el lujo de caer". "Si lo hice es porque realmente estaba triste porque estoy acostumbrada a vivir con mis hijos toda la vida y que me lo quien así, es fuerte".

Ante estas declaraciones, Magaly Medina aprovechó para aconsejarle que debería trabajar en mejorar. "Tienes que trabajar con tu estado emocional, qué ¿vas hacer. No mezclar los antidepresivos con el alcohol".

Angie Jibaja: Las imágenes que compartió la cantante en Instagram

Este es el video que preocupó a miles de fans, pues la cantante muestra el daño que se hizo en el brazo y señala fuertes frases contra la fiscal que determinó que no esté con sus hijos. "Maldita pu$%&$ fiscal de la familia, encárguese de su p$%$ vidas. Ahora sí, contratos...", se le oye a la modelo.



Angie Jibaja: Una de las publicaciones que hizo la modelo en su cuenta de Instagram