Amy Gutiérrez debuta como actriz en Ojitos Hechiceros 2

La cantante Amy Gutiérrez, apareció anoche en “Ojitos Hechiceros 2” en su primera incursión en las telenovelas interpretando a una chica que se gana la vida interpretando rancheras en la calle y es descubierta por Jano, personaje encarnado por el argentino Pablo Heredia.

“Aún no lo puedo creer. Cumplieron uno de mis más grandes sueños que era actuar en televisión. Gracias por confiar en mí “Ojitos Hechiceros” y Michelle Alexander. Dios me permita seguir preparándome para volver con más fuerza. No saben cuánto amo actuar, tanto como amo la música. Espero les haya gustado mi pequeña participación en la novela”, escribió Amy en su cuenta de Instagram.

La voz principal de la orquesta “You Salsa” también se mostró agradecida de compartir escena con el argentino Pablo Heredia. “Fue todo un honor compartir con este ser grandioso, Pablo Heredia. Quién iba a pensarlo. Cuando era más pequeña yo lo veía en “Floricienta”, “Rebelde Wey”. Ahora estoy compartiendo una escena con él, tan grande y tan humilde Pablito. Mañana no se pierdan la gran final”, precisó.

Amy Gutiérrez se alista para su primera gira internacional rumbo a México con “You Salsa”. “La versión salsa de “No te contaron mal” empezó a sonar en las radios mexicanas. Viajamos entre mayo y junio para nuestra primera gira fuera del Perú”, concluyó.