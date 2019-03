Susan Ochoa: Niña enternece las redes con cover de “Ya no más” [VIDEO]

Los éxitos para Susan Ochoa continúan. Además de pasearse por casi todos los programas de la televisión peruana, la cantante chiclayana ha logrado que su canción “Ya no más” suene en las radios locales.

A todas las alegrías se suma un video que se viralizó en Facebook, en el que se aprecia a una niña realizando un cover de “Ya no más”, canción ganadora de la reciente edición de Viña del Mar.

El video de la pequeña interpretando con todo su corazón “Ya no más” fue compartido en la página de Facebook de Susan Ochoa Fans Perú y tiene más de 40 mil reproducciones.

Aunque en un inicio la menor se mostró tímida, a los pocos segundos presumió su gran timbre de voz; lo que le valió un sinfín de elogios en las redes sociales.

“Hermosa niña y preciosa voz, hasta en lo físico muy parecido a Susan cuando era pequeña, lo digo yo que soy tío de Susan. A los padres a apoyar a esta niña porque será la próxima que nos traerá las gaviotas al Perú”, “Susan Ochoa, si sacan una serie tuya esta niña talentosa sería la versión niña. Cantan hermoso y hasta el look del cabello se parece”, “Linda niña, me cayeron lágrimas de emoción, diosito le ilumine, tiene futuro” y “Ohhh pero qué hermosa niña, un encanto en su voz, una mini Susan Ochoa... Dios la bendiga, siempre hermosa, tiene un parecido con la realidad no hay nada que hacer”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo algunos usuarios se mostraron en contra que una menor interprete ese tipo de canciones. “No me parece que una niñita cante ese tipo de canciones con dolor como si fuera ya una adulta con vivencia cuando ellos son angelitos y deben vivir su edad, responsabilidad de los padres, qué pena”, se puede leer en uno de los comentarios de Facebook.

Con “Ya no más”, tema compuesto por Eva Ayllón, Pelo D’ Ambrosio y ‘El Viejo’ Rodríguez, Susan Ochoa ganó dos Gaviotas de Plata como mejor intérprete y mejor canción en la categoría internacional del Festival de Viña del Mar 2019, donde junto a Nicole Pillman representó al Perú.

Susan Kelly Ochoa Bustamante (nombre completo) nació en Lambayeque en 1986. Demostró su talento en el canto en 2004, cuando fue parte del programa de canto 'Superstar' y ganó 10 mil dólares, premio que causó su reconocimiento en el medio musical. Además participó en ‘La Voz Perú’ y ‘Los 4 finalistas’.