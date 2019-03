Modelo renuncia al Miss Perú tras amenaza por video privado

En medio del escándalo del Miss Perú, el último fin de semana se dio a conocer que otra modelo Janet Leyva se alejará de los certámenes de belleza en nuestro país para emprender una nueva faceta.

A través de Instagram, la organizadora del Miss Perú se mostró feliz y orgullosa porque la modelo chalaca firmó un contrato de modelaje fuera del país.

“Que alegría terminar así la semana @janetleyvany, ¡conseguiste el contrato! Te he visto trabajar tan duro para lograrlo que el éxito es lo único que espero para ti”, manifestó Jessica Newton en sus redes sociales.

Junto a un video donde aparece abrazando a su pupila, Jessica Newton aprovechó para recordar que Janet Leyva se quedó con el título del Top Model of the World 2018. “Bravo, primero fue el @wbotopmodel y me trajiste la corona internacional y ahora este nuevo reto fuera del país para tu carrera”, manifestó junto a los hashtag #olvidatedelruido #centrateenlamusica #brilla #telomereces #mireina #tequiero

Este anuncio se da días después de que una página amenazara a Janet Leyva de divulgar comprometedoras imágenes de la modelo en aparente estado de ebriedad.

“Si subo el video de Janet Leyva @janetleyvany borracha en una disco del sur, @jessicanewtonoficial, ¿la vas a destituir?”, se puede leer en la página Misses del Perú, famosa por divulgar los videos y audios de las reinas Anyella Grados y Tiffany Yoko Chong en estado deplorable.

Jessica Newton sanciona a sus reinas de belleza

Hace unos días la exreina de belleza informó que el maquillador Garry Cullampe fue despedido de la organización del Miss Perú y que sancionaría a Anyella Grados (Miss Perú Universo), Camila Canicoba (Miss Teen International) y Yoko Chong (tercer lugar del Miss Perú 2019)

"Las tres reinas que estuvieron tomando de más, abrazadas y bailando junto al maquillador de la organización del Miss Perú, van a recibir la misma sanción. No sucedió en una habitación, sucedió en una discoteca. Ahí están las imágenes y son fáciles de ver", manifestó Jessica Newton en comunicación con las conductoras de ‘Mujeres Al Mando’.

"Las tres: Anyella Grados, Yoko Chong y Camila Canicoba cometieron el mismo error y las tres van a ser sancionadas de la misma manera. El maquillador oficial ha sido retirado de la organización con mucha pena porque a Garry (Cullampe) le tengo mucho cariño", especificó la amiga de Magaly Medina.

Janet Leyva ganó el Top Model of the World 2018