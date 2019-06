Noelia participará en casting para elegir a partner en película para adultos

La cantante puertorriqueña Noelia sigue causando interés en los medios de comunicación por su pronta incursión en el cine para adultos. Esta vez habló claro y tendido sobre su nueva faceta en un programa de México.

Noelia fue una de las invitadas al programa mexicano ‘Montse & Joe’ y se sinceró con las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, quienes aprovecharon en absolver sus dudas sobre el nuevo trabajo de la cantante.

“¿Vas a hacer una película porno?”, preguntó Yolanda Andrade, a lo que la intérprete de “Tú” respondió con un rotundo "sí".

Al ser consultada del por qué decidió ingresar al mundo del entretenimiento para adultos, la cantante aseguró que todo se trata de dinero. "Fue una decisión meramente de negocio, como lo dije cuando lo anuncié en Estados Unidos hace creo que un mes y pico", dijo.

Noelia explicó que dicha decisión la tomó después de que se lucrara con su imagen en un video sexual difundido sin su consentimiento. "Sentí que se me acaba el mundo, que me moría, fue terrible, pero Gracias a Dios conté con el cariño y apoyo mexicano, que me adoptaron como suya, en el peor momento de mi vida y de mi carrera, cuando la gente de mi país me dio la espalda", indicó.

"Con los limones haces una gran limonada, me voy a ver divina, va a ser algo bien hecho, el arte de erotismo, voy a estar presente en el casting, hay que tener química, y se tiene que elegir al mejor postor, fue una decisión de negocio y decidí que en lugar de lo que haya en las redes sea un mal recuerdo, de algo asqueroso que me hicieron, mejor hacerlo bien, algo bonito, erótico y comenzar una nueva faceta". agregó Noelia.

Noelia habla de su partner en cine para adultos

En otro momento de la entrevista, Noelia no quiso dar mayor importancia al hablar del hombre con quien protagonizará una película para adultos. "Eso no importa, simplemente es una herramienta", dijo entre risas.

La intérprete de ‘Candela’ reconoció que estará presente en el casting para elegir a actor que la acompañará en la cinta para adultos, pero solo porque es importante "tener química". “Se tiene que elegir al mejor postor”, concluyó sobre el tema.

Noelia promociona su primera película para adultos