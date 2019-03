Angie Jibaja difunde fotos del pasado de Tilsa Lozano: "y tú, ¿ya estás limpia?"

Luego que Tilsa Lozano se pronunció en su programa sobre la situación actual que enfrenta Angie Jibaja, la polémica modelo utilizó su cuenta de Instagram para recordar el comprometedor pasado de 'La Vengadora'.

Según se pudo ver en los Instagram Stories de Angie Jibaja, ella compartió dos fotografías de la conductora de Panamericana Televisión. En una se pudo ver que Lozano luce enrollando algo en las manos y en la segunda imagen vemos a la 'Vengadora' posar con un pequeño cigarrillo en los labios.

"Y tú, ¿ya estás limpia? Ya 'peee' Tilin, Tilin", escribió Angie Jibaja como descripción de las polémicas instantáneas que viene circulando en las distintas redes sociales.

En otra publicación, Angie Jibaja señaló que Tilsa Lozano no tiene moral para criticarla en su espacio de entretenimiento. "Tú no tienes moral para juzgar a nadie. Tilin, Tilin... No opines de mi, déjalo a la justicia. Me has hecho 5 demandas 'mmm', a ver de qué tratan. Señora digna", sentenció 'La Chica de los Tatuajes'.

El estado de Angie Jibaja tras perder la custodia de sus hijos

Angie Jibaja conmocionó las redes sociales tras revelar su intento de suicidio como respuesta a la pérdida de la custodia de sus hijos. La modelo se cortó los brazos y lució ensangrentada en redes sociales, provocando gran preocupación entre sus familiares y fans.

A raíz de las lamentables imágenes, muchos se preguntan cuál es el estado actual de 'La Chica de los Tatuajes', quien hace dos semanas apareció en 'El valor de la verdad' donde contó detalles desconocidos de su vida que sorprendieron a todos los televidentes. foto te puede interesar.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la periodista difundió un mensaje del supuesto novio de Angie Jibaja, quien se pronunció en Instagram para revelar cuál es el verdadero estado de la modelo tras autolesionarse como respuesta a los problemas en los que se ha visto involucrada durante las últimas semanas.