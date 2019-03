Magaly Medina ataca a Angie Arizaga asegurando que "solo nació para armar vasitos"

Magaly Medina continúa protagonizando fuertes momentos en su programa de televisión en ATV, donde esta vez tuvo como víctima a la modelo Angie Arizaga, quien fue blanco de terribles comentarios en vivo, tildándola de "pobrecita".

Magaly Medina criticó duramente a la integrante de 'Esto es Guerra' al ver su participación en el programa de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', donde demostró que no tenía habilidades para la cocina. Ante ello, la pelirroja aseguró que la guerrera estaba más perdida que "Marco buscando a su madre" debido a que "hizo cualquier cosa".

"La vi a Angie Arizaga, pobrecita esa chica. Creo que solo nació para armar vasitos y para tirarse torta en la cara. Su mamá la corregía a cada momento. Puedes no saber cocinar, pero por lo menos tienes una idea de qué diablos tienes que hacer en la cocina", reveló la periodista en vivo sobre la participación de Angie en el programa conducido por Yako Eskenazi y Ethel Pozo.

Sin embargo, la guerrera no fue la única víctima de Magaly Medina, debido a que la conductora apuntó sus armas contra la hija de Gisela Valcárcel con un contundente mensaje: "Gisela es una conductora que tiene años de trayectoria y tiene talento, porque si no tienes talento no triunfas en la tele a menos que seas la hija de la dueña de la productora... ¿si hubiera una desconocida ustedes creen que hubiera estado ahí conduciendo el programa junto a a Yaco?", cuestionó Magaly Medina.

Magaly Medina dejó en claro que Yaco sí tiene talento para la conducción, y aseguró que él "hace todo el programa" ya que la hija Ethel Pozo "pasa inadvertida".