Regresa Stranger Things

El primer tráiler de la tercera temporada de ‘Stranger Things’ se lanzó ayer y adelanta que la serie estará ambientaba en el verano de 1985 y que se inicia con los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos. “Un verano lo puede cambiar todo”, dice Netflix junto al avance en el que se ve a los personajes Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y Max (Sadie Sink), ya adolescentes. De fondo, la canción ‘The Baba O’Riley’ de The Who.

“Ya no somos unos niños. ¿Qué pensabas? ¿Que nos quedaríamos siempre en mi sótano jugando el resto de nuestras vidas?”, comenta Mike en el tráiler. La etiqueta #StrangerThings3 se volvió tendencia mundial en Twitter.

La serie de los hermanos Duffer, nacida en el 2016, iniciará su tercera temporada con las celebraciones del 4 de julio (el mismo día que se estrena), además los habitantes del ficticio pueblo irán a la inauguración de un gran centro comercial. Los nuevos personajes son Maya Hawke (de Mujercitas), Jake Busey (de Contact) y Cary Elwes (de La princesa prometida).

David Harbour, como Jim Hooper, aparece en una de las escenas con Winona Ryder. “Los guiones son realmente geniales este año”, adelantó a The Hollywood Reporter. “Y en las nuevas direcciones que vamos, todos corremos muchos riesgos. Todos estamos un poco fuera de nuestra zona de confort “. En este caso, criar a la adolescente ‘Eleven’, que además tiene habilidades telequinéticas. “Desearía poder describir la nueva temporada, pero es muy compleja y grande para hacerlo. Simplemente tomando mi historia, por ejemplo, es divertido ver a Hopper adoptar a Eleven”.

En tanto, el productor Shawn Levy comentó sobre la amistad de Steven y Dustin, quienes se ven inseparables en esta temporada. “Solo diré que no vamos a olvidarnos de la magia de ‘papá Steve’. No quiero contar mucho más, pero literalmente me dio la sensación de que estábamos rondando una mina de oro con esta nueva faceta del personaje”.

Al final del tráiler, el grupo de amigos tiene que lidiar con un hombre armado y se encontrarán con un monstruo gigante, que parece venir de The Upside Down (el otro lado). ‘Stranger Things’ fue nominado a cuatro Globos de Oro y a los Emmys. Ganó seis premios Creative Arts Emmys.